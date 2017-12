publié le 26/12/2017 à 10:10

Plus qu'un effet de mode, le rétro a connu un retour de flamme remarqué dans le monde des nouvelles technologies ces derniers mois. La téléphonie mobile a vu par exemple le mythique 3310 de Nokia, dont la marque est aujourd'hui exploitée par la startup finlandaise HMD Global, s'offrir une seconde jeunesse au Mobile World Congress de Barcelone en février où il a éclipsé tous les smartphones présentés dans les allées du salon espagnol.



Écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires à travers le monde dans les années 2000, le téléphone portable générationnel est à nouveau commercialisé dans les grandes enseignes contre une soixantaine d'euros dans une version au design modernisé qui fait rapidement son âge une fois passé l'effet vintage : celui d'un téléphone inadapté au surf Internet seulement conseillé pour une détox numérique.

> Nokia 3310 : la nostalgie vaut-elle une détox digitale ? Crédit Média : RTLfutur | Date : 10/06/2017

Aussi emblématique de sa génération que le 3310, le Tamagotchi est l'autre grand revenant de l'année écoulée. Vingt ans après sa sortie fin 1996, l'animal de compagnie virtuel en forme d’œuf de bandai a de nouveau investi les rayons des magasins américains et européens pour essayer de renouer avec la fibre nostalgique des trentenaires dont il exigeait une affection et une attention permanente à la fin des années 1990.

Autre gloire passée, la marque Kodak s'est relevée de sa faillite de 2012 pour tenter une incursion sous licence dans le monde des smartphones au début de l'année avec l'Ektra, un photophone Android au design proche des téléphones d'autrefois vendu 499 euros. Un premier essai loin d'être transformé en raison de performances décevantes en photographie face aux meilleurs photophones du marché.



Tombée dans l'oubli avec l'avènement de la photographie numérique, Polaroid, la marque pionnière du cliché instantanée, s'est offert un revival en septembre pour ses 80 ans avec le One Step 2, le digne héritier de son appareil emblématique des années 1970 dont il reprend les codes esthétiques et le prix important de chaque prise de vue qui ne laisse toujours pas le droit à l'erreur.

Le rétro gaming et le vinyle ont la cote

Les jeux vidéo sont particulièrement concernés par cette vague "nostalgeek". Près d'un an après le succès de Pokémon Go et la réédition de la NES, Nintendo a sorti fin septembre une version miniature de la reine des consoles, la Super Nintendo.



Apparue en France en 1992, la deuxième console de salon de l'histoire de la firme japonaise est de retour dans une version pour écrans HD avec un design fidèle à l'original et une vingtaine de titres comme Super Mario Kart, Street Fighter 2, Castlevania ou Yoshi's Island portant haut la fibre nostalgique.



Seuls la fente à cartouche et le bouton "eject" - bien présents mais factices - n'ont pas résisté au portage. Cela n'empêche pas la console culte de s'arracher en magasin, en attendant un possible recyclage de la Nintendo 64 et de la Game Boy. Le succès de Nintendo a donné des idées à d'autres constructeurs puisque Atari ou Sega pourraient faire de même l'an prochain.



Parallèlement au succès de la musique en flux, le vinyle connaît un retour en grâce à travers le monde depuis plusieurs années. En France et au Royaume-Uni, les ventes de disques 33 et 45 tours ont renoué avec des niveaux jamais atteints depuis les années 1990. Dans le sillage de Panasonic, qui a ressuscité la marque Technics et la mythique platine SL-1200, le plus emblématique de l'industrie du Djing dans les années 1980, de nombreux fabricants profitent de l'engouement pour la sonorité chaleureuse de microsillon. Spécialiste de l'acoustique, le français Elipson a présenté cet été une édition en fibre de carbone de sa platine vinyle Omega 100, à la croisée des mondes analogique et numérique.