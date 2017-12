publié le 03/12/2017 à 23:00

C'est un événement unique pour l'année 2017. Ce dimanche 3 décembre en début de soirée, la Lune est apparue plus imposante et plus lumineuse que d'habitude. Il s'agit du phénomène de Super Lune, qui était observable ce soir en France 20 minutes après le coucher du soleil et jusqu'à environ 21h42.



La Super Lune intervient lorsque l'astre passe particulièrement près de la Terre. Cette nuit, elle est donc apparue environ 14% plus grosse et 30% plus lumineuse que d'habitude. Par ailleurs, elle était totalement éclairée. Selon l'Observatoire de Paris, la Lune est passée à 357.492 km de la Terre.

C'est la première et dernière fois qu'une Super Lune se manifeste cette année. Le phénomène s'était produit trois fois l'an passé. Mais cette Lune améliorée viendra illuminer le ciel à nouveau dans les semaines à venir, les soirs du 1er et du 31 janvier 2018.