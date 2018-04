Deux jeunes Allemands inventent le lave-glace à l'eau de pluie

publié le 03/04/2018 à 05:53

Daniel, 11 ans, et sa petite sœur Lara, 9 ans, ont pensé à cette invention lors d'un trajet en voiture alors que leur père voulait nettoyer son pare-brise et qu'il n'y avait plus de liquide dans le lave-glace. C'est alors une énorme averse qui les sauva.



De là surgit dans la tête des enfants cette petite idée toute bête : pourquoi ne pas installer sur la voiture un petit réservoir rempli d'eau de pluie et relié au lave-glace ? Avec leur projet, les enfants ont gagné un concours régional de sciences et séduit des ingénieurs de Ford qui ont eu vent de leur invention.

Ils ont sérieusement planché sur le projet et mis au point un dispositif testé ensuite en conditions réelles. Ils ont fixé un bac de récupération d'eau à la base du pare-brise relié par une durite au lave-glace. Après cinq minute d'une bonne pluie, le réservoir était plein.

Évidemment le système demande à être perfectionné. Mais chez le constructeur automobile, on y croit. D'autant plus qu'à l'avenir on aura de plus en plus de besoin d'eau pour nettoyer capteurs et caméras qui équiperont les véhicules.



Mais rien qu'au niveau du lavage du pare-brise, à raison en moyenne de 20 litres par an et par voiture - et alors que près de 300 millions de voitures circulent sur les routes européennes -, on pourrait effectivement économiser près de 6 milliards de litres d'eau par an.