Des jouets connectés victimes de failles de sécurité retirés de la vente

publié le 07/06/2018 à 02:27

Avec leurs bobines attendrissantes et leurs regards bienveillants, les peluches connectées commercialisées par la société CloudPets font figure de stars dans les rayons de jouets pour enfants. Pourtant, les géants de la vente en ligne Amazon et eBay les ont retirés de leur site, rapportent nos confères de Ouest France, mercredi 6 juin. Car derrière le joli minois de la peluche peut se cacher un redoutable espion.



Une étude menée par le moteur de recherche Mozilla vient en effet de mettre en lumière des failles dans les logiciels de ces éléphanteaux, chiots et autres chatons en peluche. Celles-ci permettraient à des personnes mal intentionnées d'épier les moindres faits et gestes de leur propriétaire en herbe, indique le quotidien régional.

Les premières inquiétudes remontent au mois de février 2017, lorsque des spécialistes avaient découvert que des millions de conversations avaient été enregistrées avant d'être stockées dans une base de données, au même titre que les adresses mail et mots de passe des clients. Des pirates informatiques étaient parvenus à s'y infiltrer.

Spiral Toys, le fabricant californien des CloudPets avait alors reconnus que les données des consommateurs avaient été "exposées" et promis de prendre des "mesures immédiates". Mais l'étude de Mozilla, entamée en mars dernier, a démontré que les failles étaient toujours présentes malgré les dires de la firme américaine. Pire, d'autres faiblesses informatiques ont été découvertes. Des hackers peuvent par exemple se connecter à distance aux peluches et enregistrer les conversations.