Des applications qui évitent de faire la queue

publié le 26/06/2016 à 08:50

Hurikat est une application qui nous donne les créneaux horaires où il y a moins de risques de faire la queue. Elle se base sur les statistiques, les données des entreprises, des administrations ou des lieux touristiques. Il suffit de chercher sur l'application, l'endroit où vous souhaitez vous rendre et vous savez si c'est le bon moment.



L'application vient d'être lancée et elle répertorie à la fois des magasins, des lieux touristiques et des administrations, notamment l'intégralité des préfectures. Elle permet aussi de connaître les temps d'attente au téléphone des services clients.

Avec JeFile, vous évitez le temps d'attente aux caisses des supermarchés. Elle vous repère dans le magasin grâce à ce qu'on appelle des beacons, des petits capteurs sans fil en bluetooth. Quelques minutes avant de terminer vos courses, vous jetez un coup d'oeil sur l'application et elle vous indique que la prochaine place en caisse est par exemple dans 10 mn. Ca vous laisse le temps de finir vos courses et le moment venu vous allez à la caisse indiquée et vous payez.

Évidemment il faut que le magasin ait installé une caisse dédiée aux personnes qui ont téléchargéJeFile. L'application est actuellement en test. Des pilotes seront lancés cet été.



Lineberty a une approche différente. Quand vous arrivez dans un dans lieu où il y a du temps d'attente, vous prenez sur votre application un ticket virtuel si le lieu où vous vous rendez a signé un partenariat avec l'application. Si c'est un musée par exemple, votre ticket virtuel vous indique que votre entrée est prévue dans 25 mn. Vous pouvez aller prendre un café ou aller faire vos courses et revenir à l'heure prévue. Vous pouvez aussi choisir sur l'application l'heure à laquelle vous souhaitez revenir. Ca peut-être 2 heures plus tard, si vous préférez aller déjeuner avant de visiter le musée.



Ces tickets virtuels peuvent aussi être utilisés dans les rayons de certains supermarchés où on prend habituellement un ticket papier. Dans ce cas l'application vous réserve votre place dans la queue et vous prévient quelques minutes avant votre tour. Ca vous laisse le temps d'aller faire une ou deux autres courses.



Lineberty est déjà en service à Paris dans deux agences Air France. Elle a déjà été testée il y a quelques mois pour la visite des tours de Notre Dame. 1500 rendez-vous ont été fixés. 90% des personnes sont entrées à l'heure prévue.