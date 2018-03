publié le 30/06/2016 à 12:18

C'est une découverte pour le moins exceptionnelle : des ailes d'un oiseau ayant vécu il y a 99 millions d'années, soit à l'époque des dinosaures. Elles devaient appartenir à un tout jeune volatile. Elles ont été retrouvées quasi-intactes dans de l'ambre. C'est la première fois que l'on retrouve des ailes de cette période aussi bien conservées : il y a du muscle, des griffes et différentes couches de plumes.



Le cube d'ambre de quelques centimètres, trouvé dans le nord de la Birmanie, était destiné à être intégré à un bijou avant d'être intercepté à temps par la communauté scientifique. Après analyse des chercheurs (l'étude a été publiée dans la revue Nature Communications), on peut affirmer que les ailes de cet ancêtre de l'oiseau ont des structures, des couleurs et des couches de plumes très similaires aux oiseaux d'aujourd'hui. Finalement en 100 millions d'années, le volatile n'a quasiment pas évolué. Sauf que l'oiseau d'il y a 99 millions d'années avait des dents.

Des ailes d'oiseau datant de l'époque des dinosaures trouvées dans de l'ambre Crédit : ROYAL SASKATCHEWAN MUSEUM/R.C. MCKELLAR