SpaceX, c'est le nom de l'entreprise. Elon Musk, celui de son patron. En moins de quinze ans, le champion américain de la conquête commerciale de l'espace a détrôné avec son lanceur le Falcon 9, notre champion "Ariane Espace" qui jusqu’ici dominait le business des missions spatiales commerciales avec sa fameuse fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou en Guyane.



Au 1er janvier, avec 18 lancements réussis, SpaceX distance nettement Ariane Espace qui a quand même réalisé 11 missions. Mais surtout cet opérateur privé qui utilise habilement les fonds publics de la NASA aura fait à lui seul jeu égal avec la Chine.

La stratégie de SpaceX ? De l'audace, toujours plus d'audace. Et en premier lieu : celle de jouer la carte du recyclage dans une activité technologique et industrielle d'une complexité extrême. SpaceX réutilise une partie de ses fusées et pas n'importe laquelle, le coeur le plus noble : celui où se trouvent les moteurs du lanceur. Elle récupère le précieux réacteur des fusées qui, une fois son travail terminé, revient dans l'atmosphère pour se poser sur une plateforme située en pleine mer.

C'était un pari osé, c'est un défi réussi. Space X a récupéré 14 de ses lanceurs l'an dernier. Au de-là des performances techniques, ce sont des millions d'euros qui reviennent à Terre pour être reconditionnés puis réutilisés. Des millions d'économies qui réduisent la facture des futurs lancements et qui attirent biensûr des clients. Dernier en date : le Français Thales qui lui confie le lancement de 40 de ses 80 satellites de communication.



Elon Musk veut se poser sur Mars dès 2020 alors que la NASA s'y prépare dès 2030. Il souhaite déposer une Tesla Rouge sur la planète. C'est un peu farfelu en apparence, c'est très sérieux sur le fond. Les premiers essais de sa nouvelle fusée qui s'appellera Falcon Heavy sont annoncés dès le mois de janvier. Elle sera trois fois plus puissantes qu'Ariane 5.

