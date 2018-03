Comment empêcher Siri de lire les notifications de votre iPhone quand il est verrouillé

publié le 23/03/2018 à 16:31

C'est un bug potentiellement embarrassant pour les propriétaires d'iPhone. Le site MacMagazine a découvert qu'il était possible de faire lire le contenu des notifications sur l'écran d'accueil verrouillé par l'assistant Siri. Il suffit d'activer l'assistant (via le bouton d'accueil ou le bouton latéral pour l'iPhone X) puis de lui demander de "lire les notifications Gmail", par exemple, pour qu'il s'exécute. La méthode fonctionne pour les notifications de toutes les applications tierces, sauf pour celles de l'application native Messages. Le site spécialisé 01Net a constaté la faille sur un iPhone X, un iPhone 8 et un iPhone 6.



Contacté par MacRumors, Apple a reconnu l'existence du problème et indiqué qu'elle sera corrigée dans une prochaine mise à jour. En attendant son déploiement, il est possible de se prémunir d'une éventuelle intrusion en paramétrant son iPhone pour que Siri ne soit activé que lorsque l'appareil est déverrouillé. Il faut pour cela se rendre dans les réglages du téléphone, dans l'onglet "Siri" puis dans "Recherche" pour désactiver l'option "Siri avec écran déverrouillé".

Ce problème vient s'ajouter à la liste des bugs rencontrés par iOS 11 ces dernières semaines. Depuis son lancement en septembre, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad a souffert de nombreuses défaillances logicielles. Avec iOS 11.2.6, pas moins de onze correctifs ont déjà été déployés par Apple pour les corriger. Quatre de plus que pour iOS 10 à la même époque.