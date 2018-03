publié le 28/04/2016 à 15:33

La Charente-Maritime a été touchée par un séisme de magnitude 5,2 ce jeudi 28 avril à 8h46. Une secousse dont l'épicentre a été localisé entre La Rochelle et Rochefort, plus précisément dans le secteur d'Aytré, à près de 21 km sous terre. Cet épisode a été ressenti a plusieurs centaines de kilomètres à la ronde mais n'a pas donné lieu à des dégâts ou des demandes de secours auprès des sapeurs-pompiers, comme l'a expliqué le préfet de la Charente-Maritime.



Un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter est rare en France et implique une possibilité de répliques dans les prochaines heures ou prochains jours. Une hypothèse que n'écarte pas la préfecture. Environ 600 séismes se produisent en France tous les ans mais seulement dix à quinze sont ressentis par la population, et rares sont ceux qui, en métropole, ont une magnitude égale ou supérieure à 5. Depuis 1967, selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières, une douzaine de séismes d'intensité supérieure à 5 ont été ressentis en métropole.

Cela représente en effet une puissance conséquente : "Un séisme de magnitude 5 correspond à peu près à l'énergie dégagée par la bombe nucléaire qui détruisit Hiroshima", explique par exemple le musée de sismologie de Strasbourg.

800 séismes de cette catégorie par an dans le monde

Selon cette échelle très précise, faisant office de référence mondiale pour le classement d'un séisme, un tremblement de terre ayant une magnitude située entre 5,0 et 5,9 est considéré comme "modéré" et peut causer des dommages significatifs à des édifices mal conçus mais ne ferait en revanche pas de dommages aux édifices bien construits. Dans cette catégorie "modérée", 800 séismes environ sont recensés chaque année dans le monde.

La Charente-Maritime est connue pour son activité sismique et Sophie Lambotte, sismologue au Rénass, institut de recherches situé à Strasbourg, explique à l'AFP qu'il s'agit déjà un séisme "important" : "On n'en a pas si fréquemment que ça, ça sort un peu de l'ordinaire", assure-t-elle.





Selon la sismologue, un tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 5 avait été enregistré du côté de l'île d'Oléron en 1972 et un autre autour de 4,5 en 2005. "On est à la limite des failles héritées du Massif armoricain, des failles cisaillantes qui coulissent d'un bord sur l'autre."