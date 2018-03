Chaque jour WhatsApp rassemble un milliard d'utilisateurs actifs

publié le 31/07/2017 à 16:46

Chaque jour, dans le monde, un milliard d'internautes se connecte à l'application WhatsApp pour discuter en ligne, parler au téléphone et envoyer des fichiers.



Depuis sa création en 2009 et son rachat par le groupe Facebook en février 2017, l'application de messagerie mobile ne cesse d'évoluer et d'attirer de nouveaux consommateurs. Cette réussite s'explique d'abord par la sécurité de sa messagerie. En effet, les dernières versions de WhatsApp utilisent le chiffrement de bout en bout ce qui permet une protection totale des conversations, même WhatsApp ne peut pas accéder aux données échangées dans les messages.

L'application permet aussi d'émettre des appels vocaux et vidéo de bonne qualité et gratuitement car la plateforme utilise la connexion internet. La deuxième principale raison du succès de WhatsApp est la facilité du partage de documents. En effet, l'envoie de photographies mais aussi de fichier PDF d'une taille pouvant atteindre 100MB est possible et rapide sur l'application.

Sur son blog, WhatsApp annonce aussi que 55 milliards de messages, 4,5 milliards de photos et 1 milliards de vidéos sont envoyés chaque jour par le biais de l'application. De plus, 1,3 milliard d'internautes dans le monde sont actifs chaque mois sur la plateforme.