CES 2018 : Les nouvelles technologies au service du maintien à domicile des seniors

Rester à son domicile est un des souhaits les plus chers des personnes âgées. Mais le risque de chutes, de malaises, la perte d'autonomie rendent parfois la chose compliquée. Au CES de Las Vegas, le grand salon mondial de l'électronique plusieurs solutions à base de nouvelles technologies ont démontré qu'il était possible d'aider les seniors seuls à vivre chez eux un peu plus longtemps. de se maintenir à rester un personnes âgées de rester plus longtemps chez elles.



Le principe est de rester autonomes mais en sécurité. Depuis plusieurs années, on voit fleurir toutes sortes de montres, de médaillons qui permettent d'alerter en cas de chute, de malaise mais en réalité beaucoup de seniors oublient de les porter. Face à cette problématique, l'entreprise Noviacare propose la Health Box, un boîtier sur lequel on connecte certes des capteurs mais qu'on utilise différemment.

Ces trackers sont installés dans toutes les pièces de la maison et grâce à l'intelligence arti, ficielle, ils apprennent les habitudes de la personne seule jour après jour : l'heure du levée, de la douche, des repas. D'ailleurs on peut mettre un capteur sur la porte du réfrigérateur pour voir si la personne se nourrit régulièrement. Et des que les capteurs décèlent des incohérences par rapport aux habitudes, une alarme peut-être remontée vers les proches. Par exemple, si tous les matins la personne prend sa douche entre 8h et 9h et qu'un jour, ce n'est pas le cas, ça peut être le signe qu'elle est malade où qu'elle est tombée.

Avec sa solution Majord'Home, BewellConnect utilise la télévision comme point de contact avec ses proches afin de leur rappeler de prendre leurs médicaments, leur tension, leur rythme cardiaque dans le cadre d'un suivi médical régulier. La télévision est un écran qu'ils connaissent et maîtrisent bien à la différence des tablettes et des smartphones. Le principe est donc de leur envoyer des messages dessus.



Depuis leur téléphone, les proches envoient un SMS qui s'affiche tout de suite sur l'écran. Ca peut être aussi un médecin qui demande de prendre la tension. La personne fait la mesure via son tensiomètre connecté, elle est envoyée immédiatement au médecin.Evidemment tous les appareils sont paramétrés à l'installation. La personne âgée n'a ensuite qu'à utiliser sa télécommande de télé pour valider les actions.



Enfin, Hip'Air, un airbag inventé par la start-up française Helite vise lui à éviter les fractures du col du fémur souvent cause de perte d'autonomie. C'est une ceinture à l'intérieur de laquelle il y a donc deux petits airbags et quand la personne qui la porte tombe, les deux ballons se gonflent, au niveau des hanches, ce qui peut éviter la fracture du col du fémur. HipAair été testé dans un Ehpad et 3 chutes se sont soldées sans casse.

