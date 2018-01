publié le 15/01/2018 à 17:03

Le rideau est tombé sur l'édition 2018 du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Pendant quatre jours, du lundi 8 au vendredi 12 janvier, quelque 4.000 exposants et 170.000 visiteurs ont fait du royaume du casino la capitale de l'électronique grand public.



Dans les allées du Las Vegas Convention Center et les halls des plus grands hôtels du Strip, multinationales et start-ups ont fait la démonstration de leurs dernières avancées technologiques, entre gadgets insolites et innovations futuristes au service des consommateurs, dressant un panorama complet des tendances du secteur et un quotidien toujours plus connecté. Tour d'horizon des principales tendances du salon.

1 - L'intelligence artificielle s'impose au quotidien

Le maître-mot cette année était l'intelligence artificielle (IA). Au carrefour de la lame de fond et de l'argument marketing, l'IA - la capacité d'une machine à apprendre et effectuer des tâches pour laquelle elle n'a pas été programmée via l'analyse des données - était sur toutes les lèvres.

Amazon et Google se sont livrés un duel au sommet pour placer leurs assistants Amazon Alexa et Google Assistant dans le plus de produits possibles - voitures, montres, électroménager, enceintes, etc. - pour les contrôler à la voix et en faire la porte d'entrée de leurs services au sein du foyer connecté.

2 - La voiture autonome façonne son expérience

Passage obligé du calendrier automobile depuis moins d'une décennie, le CES a encore fait la part belle à la voiture autonome. En attendant leur mise en circulation, les acteurs du secteur se sont attachés cette année à imaginer à quoi pourrait ressembler la vie à bord des voitures sans chauffeurs.



Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, plusieurs sociétés ont présenté des solutions pour améliorer la sécurité et le confort des passagers. Et surtout pour proposer des expériences sur mesure. Bardée d'écrans tactiles et de panneaux interactifs, la voiture autonome pourrait en effet devenir un nouvel eldorado pour le divertissement.

> Byton Concept EV first ride

3 - La course aux pixels des télévisions

Dans la télévision, l'avenir appartient à ceux qui voient grand. Comme chaque année, les fabricants de téléviseurs ont rivalisé d'annonces spectaculaires au CES. Cette édition a été le théâtre d'une course au gigantisme entre LG et Samsung qui ont présenté plusieurs diagonales XXL (jusqu'à 146 pousses) destinées à repousser les limites du genre.



Les rivaux sud-coréens ont aussi fait entrer en scène la 8K, huit fois la HD. Une prouesse technologique qui ne présente pour l'instant aucun intérêt pour le consommateur, alors que la 4K peine encore à se démocratiser et qu'aucun contenu n'est disponible dans cette définition.

> Samsung "The Wall" Micro-LED mit 146 Zoll (CES 2018)

4 - La maison connectée devient plus accessible

Devenu une réalité grâce au progrès technologique, le foyer intelligent est aujourd'hui en voie de démocratisation. Pendant que Samsung et LG bataillent pour prendre la main sur ce marché, en faisant du téléviseur le point névralgique de la maison, les entreprises françaises, présentes en nombre à Las Vegas, ont proposé des solutions promettant davantage de confort et de sécurité, voire une baisse de facture énergétique, aux consommateurs.

4 - Les robots ne sont pas encore prêts

Même s'ils figurent toujours parmi les attractions les plus remarquées des salons technologiques, les robots ne sont pas encore sur le point de cohabiter avec les humains.



Produit vedette de la présentation de LG, le robot CLOi est ainsi resté désespérément muet alors qu'il était censé démontrer ses capacités de pilotage des objets connectés domestiques.

> CES 2018: Robot refuses to co-operate with LG chief - BBC News

Malgré des mimiques attendrissantes et quelques fonctionnalités divertissantes, le robot chien de Sony présente pour sa part un intérêt modeste pour son prix de 1.500 euros. Comme lui, la plupart des modèles sont encore proposés à des prix élevés et restent cantonnés à des tâches limitées. La start-up française CamToy est sortie du lot avec Laïka, un robot compagnon pour chiens esseulés.

5 - Les prochaines nouveautés du mobile

Peu fertile en annonces sur le front de la téléphonie, le CES a confirmé les difficultés des constructeurs à intégrer un capteur d'empreintes digitales directement sous l'écran d'un smartphone.Cette technologie permettra de proposer un lecteur d'empreintes sur la face avant des smartphones à écran bord à bord. Le premier prototype présenté par la société Synaptics s'est avéré moins précis et rapide que les capteurs existants, disposés sur un bouton.

> In-Screen Fingerprint: First Demo by Vivo and Synaptics

Le CES a en revanche accouché de plusieurs annonces prometteuses sur le plan de l'autonomie. Le spécialiste des processeurs Qualcomm a présenté à Las Vegas une puce particulièrement économe capable de tripler l'endurance des appareils Bluetooth.



Et une nouvelle génération de PC portables exposée à Las Vegas annonce plus d'une journée complète d'autonomie grâce à l'utilisation des mêmes puces que les smartphones haut de gamme.