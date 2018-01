CES 2018 : le salon est "un véritable marathon", raconte un Français

publié le 10/01/2018 à 22:00

Au royaume des start-up, les Français sont rois. C'est le cas notamment d'Arthur Ménard, qui a créé des boxer anti-ondes qui ne cessent de cartonner. Et pour la deuxième année consécutive, le "frenchie" est présent à Las Vegas, où se tient jusqu'à vendredi 12 janvier le Consumer Electronics Show. "On est allé au CES 2017 un ou deux mois après avoir lancé notre commercialisation et ça a vraiment été un tournant. Ça nous a propulsés sur la scène américaine et ça a été le démarrage de grosses ventes aux États-Unis et en France", explique-t-il au micro de RTL.



Il faut dire que l'entrepreneur ne recule devant rien. Lors de la précédente édition du CES, Arthur Ménard n'a pas hésité à se balader, en caleçon, dans les allées. Une tenue qui lui a valu une amende mais surtout une certaine notoriété. "On voulait montrer le produit et ça avait généré beaucoup de buzz", rigole-t-il.

De l'humour qui n'enlève rien au sérieux du Français. Ce salon est défini comme un "véritable marathon". Il raconte : "On se lève généralement très tôt le matin, on arrive au salon vers 9 ou 10 heures puis on est debout à répéter, souvent la même chose, jusqu'à 18 heures. À partir de là, commencent les soirées de networking avec les différentes start-up jusqu'à tard dans la nuit". Le but ? "Générer de la visibilité et faire connaitre la marque Spartan".