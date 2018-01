publié le 09/01/2018 à 20:06

La guerre de l'intelligence artificielle s'intensifie entre Amazon et Google. Ouvert au public depuis ce mardi 9 janvier, le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas est cette semaine le théâtre de la compétition entre les assistants intelligents des deux géants américains du numérique.



Amazon et Google s'affrontent depuis plusieurs mois pour imposer leurs majordomes virtuels Alexa et Assistant auprès du grand public, notamment par l'intermédiaire de leurs enceintes à commande vocale Amazon Echo et Google Home. L'an dernier, Amazon avait profité du salon de Las Vegas pour lancer son assistant Alexa dans les produits de nombreux partenaires, voler la vedette à son rival et prendre une avance non négligeable sur un marché en plein essor.

Discret ces dernières années dans la capitale du Nevada, Google a mis les bouchées doubles pour ne pas voir l'Histoire se répéter. Au sortir d'une période faste pour les ventes de ses enceintes intelligentes Home et Home Mini (10 millions d'unités auraient été écoulées depuis octobre), le géant du numérique a mis en place une campagne publicitaire remarquée et installé un stand massif aux abords du centre de convention de Las Vegas pour faire la démonstration des capacités de son assistant nourri à l'intelligence artificielle auprès des 200.000 personnes appelées à se presser au salon jusqu'au 12 janvier.

Google Assistant sur des écrans intelligents

La firme de Mountain View a annoncé à Las Vegas de nouveaux partenaires pour son assistant. Altec Lansing, Anker Innovations, Bang & Olufsen, Braven, iHome, JBL, Jensen, LG, Lenovo, Klipsch, Memorex, Knit Audio, Audio Riva, Soslis et Sony intègrent désormais l'intelligence artificielle de Google dans leurs enceintes intelligentes.



Mais Google Assistant ne se cantonne plus qu'à la voix. Lenovo, JBL, LG et Sony ont présenté des appareils intégrant Google Assistant et un écran tactile. Des écrans intelligents qui concurrencent directement l'Amazon Echo Show lancé cet été aux États-Unis.

> Your Google Assistant: coming soon to smart displays

Malgré leur écran, ces stations tactiles sont d'abord supports aux assistants à commande vocale. Elles fonctionnent avec Android Things, le système d'exploitation de Google pour les objets connectés, et ne peuvent pas utiliser les applications Android. Leurs performances sont plus limitées que celles des tablettes récentes.



Elles donnent accès aux mêmes fonctions que Google Home et Google Home Mini (informations, instructions orales, contrôle des objets connectés) et permettent en plus de faire apparaître des informations à l'écran, de passer des appels vidéo sur Google Duo et de visionner des vidéos sur YouTube (dont l'accès est coupé pour les utilisateurs Amazon).



Peu d'informations techniques ont filtré à leur sujet. Lenovo a indiqué que son Smart Display serait disponible en formats 8 pouces HD et 10 pouces Full HD. La marque annonce des tarifs de 199 dollars et 249 dollars pour les deux produits. Dans le désert du Nevada, Google a vu un autre front s'ouvrir pour son assistant virtuel.



Le constructeur automobile Kia a annoncé l'intégration prochaine d'Assistant dans certains de ses nouveaux modèles. Google rejoint ainsi Amazon dont l'assistant Alexa est déjà présent dans l'habitacle de plusieurs constructeurs auto. Plus largement, Google Assistant doit remplacer progressivement la recherche vocale traditionnelle dans l'OS pour voitures connectées Android Auto. Les utilisateurs pourront alors accéder à d'autres services compatibles comme Spotify ou Waze.

Amazon Alexa s'étend aux ordinateurs Windows 10

Un an après sa démonstration de force, Amazon est lui aussi revenu sur le Strip avec de nouveaux terrains d'expression pour son intelligence artificielle Alexa. Le leader du commerce en ligne a annoncé que son assistant intelligent serait désormais intégré dès l'achat dans les ordinateurs Windows 10 conçus par HP, Lenovo, Asus et Acer.



Après les enceintes connectées et les voitures, les utilisateurs de PC pourront donc bientôt bénéficier des réponses et suggestions d'Alexa. Une prise de choix pour Amazon qui s'ouvre à un marché de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs.