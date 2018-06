Comment savoir si vous êtes touché par le nouveau bug Facebook

publié le 08/06/2018 à 12:48

Nouvelle tuile pour Facebook. Déjà empêtré dans plusieurs affaires sensibles de fuites de données personnelles, le plus grand réseau social de la planète a annoncé jeudi 7 juin qu'il avait incité par erreur près de 14 millions d'utilisateurs à rendre leurs publications publiques pendant quatre jours au mois de mai à la suite d'un bug informatique. Le dysfonctionnement est intervenu alors que les équipes de Facebook expérimentaient de nouvelles options de partage de certains éléments du profil des utilisateurs. RTL Futur fait le point sur la situation.

Que s'est-il passé ?

En temps normal, lorsqu'un utilisateur veut publier un statut, une photo ou un message sur son mur, le réseau social lui propose automatiquement la même audience que celle qu'il avait choisie lors de sa publication précédente. Facebook propose plusieurs critères de confidentialité à ses membres qui peuvent choisir de rendre leurs contenus publics, accessibles à tous leurs amis ou seulement à des groupes restreints, incluant ou excluant les contacts de leur choix.

Entre le 18 et le 27 mai, Facebook suggérait systématiquement à certains de ses membres de rendre leurs publications publiques, c'est à dire accessibles à tout le monde sur et en dehors du réseau social, même s'il l'audience de leur précédent post était restreinte. Cela ne signifie pas que les 14 millions d'utilisateurs concernés ont forcément posté toutes leurs publications en "public", car il était toujours possible de modifier le critère suggéré par Facebook. Cela ne concerne pas non plus les messages privés échangés sur Messenger.

Facebook dit avoir suspendu le bug dès le 22 mai mais avoir eu besoin de cinq jours supplémentaires pour rendre tous les messages privés. L'entreprise de Mark Zuckerberg a fait savoir que le bug n'avait pas eu d'incidence sur les messages publiés avant le 18 mai.

Comment savoir si vous êtes concerné ?

Facebook a indiqué avoir commencé à prévenir les 14 millions d'utilisateurs affectés par le problème. Ces derniers sont censés recevoir une notification lors de leur connexion au réseau social assortie d'un lien vers une page dédiée leur proposant de vérifier l'audience des publications postées entre le 18 et le 27 mai.

Facebook a commencé à avertir les utilisateurs concernés par le bug de confidentialité Crédit : Facebook

Selon Facebook, le dysfonctionnement aurait probablement affecté des utilisateurs utilisant la fonction "Photos à la une", qui permet de sélectionner jusqu'à neuf photos qui seront mises en avant sur leur profil en-dessous de leur photo de profil et dont l'audience est définie par défaut sur "public".



Même si vous n'êtes pas concerné par le bug, vous pouvez à tout moment vérifier l'audience de vos publications en vous rendant dans l'historique personnel de votre profil, situé en bas à droite de la photo de couverture.



Ce problème intervient dans une période trouble pour Facebook, fortement critiqué pour sa gestion des informations personnelles de dizaines de millions de ses membres dans l'affaire Cambridge Analytica et à nouveau épinglé récemment pour avoir autorisé quatre constructeurs chinois de smartphones à utiliser les données de ses utilisateurs dans un contexte géopolitique tendu avec les États-Unis.