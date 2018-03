Bouygues Telecom et Huawei vont tester la 5G à Bordeaux

et AFP

publié le 01/03/2018 à 22:34

L'opérateur français Bouygues Telecom et le géant chinois des télécoms Huawei ont annoncé mardi 27 février, en marge du Congrès mondial des télécoms (MWC) de Barcelone, avoir conclu un accord pour un déploiement test de la nouvelle technologie mobile 5G à Bordeaux cette année. Ce déploiement est présenté par les deux groupes comme une des premières expérimentations au monde d'un réseau 5G basé sur les spécifications décidées par l'ensemble de l'industrie en décembre dernier.



"Nous sommes fiers de l'accord d'innovation signé aujourd'hui. La première expérimentation à Bordeaux constituera une étape importante pour l'introduction de la 5G en France", a déclaré Yang Chaobin, président de la ligne de produits 5G chez Huawei.

Cette annonce fait suite à l'ouverture par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) de neuf métropoles françaises pour des tests à grande échelle de la prochaine génération de technologie mobile sur une durée de 18 à 24 mois.

L'Arcep avait retenu les agglomération de Lyon, Bordeaux, Lille, Douai, Montpellier, Nantes, Le Havre, Saint-Étienne et Grenoble, un choix justifié "par la disponibilité des fréquences". L'opérateur historique Orange a d'ores et déjà annoncé avoir sélectionné Lille et Douai pour également mener une série de tests à grande échelle sur la 5G.