Boston Dynamics va commercialiser son robot-chien Spot Mini

Hey Buddy, Can You Give Me a Hand?

publié le 15/05/2018 à 13:03

La nouvelle est tombée quelques heures après la publication des derniers exploits des robots de Boston Dynamics. Marc Raibert, le fondateur de la société spécialisée dans la robotique, a annoncé le 11 mai lors d'un événement organisé par TechCrunch que le robot Spot Mini allait être commercialisé au cours de l'année prochaine. Spot Mini est un robot monté sur quatre pattes aux faux airs de chien sans tête, souvent comparé aux fameux robots tueurs de la dernière saison de Black Mirror. Ses exploits cumulent des millions de vues sur YouTube.



Dévoilé pour la première fois l'année dernière, il s'est illustré dans plusieurs vidéos dans lesquelles on le voit ouvrir une porte, la tenir pour laisser passer l'un de ses congénères ou gambader dans les locaux de Boston Dynamics en évitant les obstacles se présentant face à lui. Sur le site de Boston Dynamics, on peut lire qu'il pèse une trentaine de kilos, qu'il dispose d'une heure et demi d'autonomie et qu'il est capable de cartographier son environnement grâce à ses capteurs 3D et ses deux caméras afin d'y évoluer sans encombre.

Un épais flou entoure encore les applications concrètes de Spot Mini. Le fondateur de Boston Dynamics a simplement expliqué qu'il était conçu comme une plateforme logicielle et matérielle et qu'une application de surveillance avait été développée en s'appuyant sur ses caméras. Une interface de programmation sera mise à disposition des développeurs afin qu'ils puissent concevoir des applications tirant profit de ses capacités. Spot Mini pourrait être utilisé pour surveiller des chantiers, accomplir des tâches domestiques ou effectuer des livraisons.



Selon CNET, Boston Dynamics aurait déjà construit dix prototypes de Spot Mini. L'entreprise espère en concevoir une centaine d'ici la fin de l'année et augmenter la production par la suite. Son prix n'a pas été dévoilé.