Avec "Combat de coqs", testez votre culture générale sur la France

publié le 30/06/2016 à 11:56

Le quart de finale de l'Euro France-Islande, c'est dimanche 3 juin. On est bien sûr tous derrière nos Bleus. Mais en bon supporteur qui se respecte, on se doit d'aimer la France et de la connaître un minimum. Combat de Coqs va vous faire réviser de manière ludique à travers un quizz. Au menu : plus de 6.000 questions réparties en douze catégories (histoire, culture, sport, gastronomie...) pour tout connaître sur notre beau pays. Cela se joue à plusieurs (plus on est de fous, plus on rit !). L'application vous propose d'affronter vos amis Facebook ou un adversaire au hasard. Un match se joue en trois manches de quatre questions.



Combien de bouteilles représente un Nabuchodonosor de champagne : 5, 10, 15 ou 20 ? La bonne réponse est 20. Comment s'appellent les habitants de Saint-Brieuc : les Sanbreux, les Briochins, les Sansabris, ou les Sainbrois ? La bonne réponse est Briochins. Combat de coqs est disponible gratuitement sur iPhone et Androïd.