Avec "Anona", faites une bonne action grâce à votre téléphone

publié le 27/06/2016 à 11:10

Dans une file d'attente, dans les transports en commun ou même chez soi, on a tous au moins 30 secondes à perdre dans une journée. Autant les mettre à profit avec l'application Anona. Le principe est simple : vous faites un don à une association caritative... en regardant une publicité. Vous ne dépensez pas d'argent, vous donnez juste un tout petit peu de votre temps. En échange, l'annonceur de la publicité que vous venez de visionner fera un don en votre nom à une ONG.



On peut choisir l'association qu'on a envie de soutenir. Plusieurs projets vous sont présentés, comme "plantez un arbre pour régénérer la forêt de Madagascar" ou "offrez un duvet aux personnes sans-abri". À vous de choisir celui qui vous tient le plus à cœur. Chaque publicité regardée équivaut à un don entre 50 centimes et un euro. Alors pas d'excuse! Cela vous prend vraiment très peu de temps, c'est facile et ça rend service.



Anona est une application gratuite, disponible sur iPhone et Androïd.