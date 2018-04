publié le 05/04/2018 à 20:20

Si les données récoltées par les outils digitaux peuvent porter atteinte à la vie privée, elles peuvent également permettre de résoudre un meurtre. C'est ainsi qu'en Australie, une montre connectée a permis d'élucider un meurtre datant de 2016 rapport ABC.



En septembre 2016, Myrna Nilsson est retrouvée morte dans sa maison d'Adélaïde. Vers 22h10, un voisin appelle la police après que Caroline Dela Rose Nilsson, belle-fille de la victime, est sortie, visiblement paniquée, de la maison.

Selon cette dernière, sa belle-mère aurait été suivie par des hommes dans une camionnette avant d'avoir une altercation d'une vingtaine de minutes avec eux. Ils seraient ensuite entrés dans la maison avant de la tuer.

Mais cette version des faits a été infirmée par... une montre connectée. "L'Apple Watch est une preuve fondamentale qui démontre que l'explication de la défense est fausse" a déclaré la procureure Carmen Matteo. La montre a en effet relevé le rythme cardiaque de la victime et selon la procureure, les données coïncideraient avec des chocs et une perte de conscience. "Elle a dû être attaquée vers 18h38 et était certainement morte vers 18h45".

Des horaires qui ne coïncident pas

Or, la belle-fille de la victime a déclaré avoir donné l'alerte juste après l'attaque après 22h, soit plus de trois heures après. Selon la procureure, "c'est le temps de mettre en scène... de nettoyer et de se débarrasser de vêtements ensanglantés".



De plus, le voisin avait déclaré n'avoir jamais vu de camionnette devant la maison et les analyses ADN n'avaient pas confirmé la présence d'autres personnes chez la victime.



Si Caroline Dela Rose Nilsson était suspectée depuis le début, la police n'a pu l'arrêter que récemment grâce à la montre connectée. Sa libération sous caution lui a été refusée. L'affaire sera de nouveau portée devant les tribunaux en juin.