Après la keynote de présentation de l'iPhone, c'est le principal rendez-vous du calendrier d'Apple. Le groupe informatique américain organise au mois de juin depuis le début des années 1980 sa Worldwide Developers Conference, un événement qui réunit pendant plusieurs jours des développeurs et des entreprises de son écosystème. Alors que les keynotes sont surtout dédiées aux nouveaux produits, la WWDC met plutôt l'accent sur les nouveautés logicielles. Apple y dévoile chaque année les nouvelles fonctionnalités des systèmes d'exploitation de l'iPhone, du Mac et de l'Apple Watch.



La WWDC se tiendra cette année du 4 au 8 juin prochain à San José, en Californie. Elle aura pour théâtre le Mc Enery Convention Center. Apple délaisse San Francisco pour la deuxième année consécutive au profit d'une salle située à proximité du nouveau campus du groupe, le gigantesque Apple Park. Comme chaque année, l'événement sera inauguré par une keynote et un discours de Tim Cook qui donnera le ton des prochaines orientations de la société.

Un nouveau MacBook et un nouvel iPad Pro

L'an dernier, le menu de la conférence fut particulièrement copieux avec la présentation de l'iMac Pro et de l'iPad Pro 10,5 pouces à écran 120 Hz, l'annonce du HomePod et le passage en revue des nouveautés d'iOS 11. Il devrait être tout aussi chargé cette année avec les futurs iOS 12, macOS, watchOS, tvOS et quelques annonces matérielles.

Plusieurs analystes estiment en effet qu'Apple devrait profiter de l'occasion pour lancer un MacBook Air mis à jour avec de nouveaux composants et doté du même écran Retina que le MacBook Pro. Un nouveau MacPro modulaire pourrait aussi être annoncé. Selon certaines informations, Apple pourrait également rafraîchir l'iPad avec le même écran bord à bord et la technologie Face ID de l'iPhone X.

iOS 12 : moins de nouveautés, plus de stabilité

Sur le plan logiciel, iOS 12 ne devrait pas bouleverser en profondeur l'iPhone. Les problèmes rencontrés par Apple ces dernières semaines avec son système d'exploitation auraient convaincu l'entreprise de mettre l'accent sur la sécurité et la stabilité du programme avant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités.



Les nouveautés devraient s'articuler autour de la convergence des applications entre l'iPhone et le Mac et sur l'amélioration de fonctionnalités existantes comme le contrôle parental, les Animojis ou la réalité augmentée. La navigation par onglets sur iPad et le nouveau design de l'écran d'accueil d'iOS patienteront jusqu'à l'année prochaine.



Les développeurs désireux de se rendre à l'événement pour assister aux conférences et ateliers sur place peuvent d'ores et déjà s'inscrire en ligne pour le tirage au sort qui aura lieu le 23 mars. La conférence d'ouverture sera bien entendu à suivre en direct sur RTL Futur le 4 juin prochain.