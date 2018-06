publié le 02/06/2018 à 12:39

C'est le deuxième rendez-vous le plus important du calendrier d'Apple. Après la keynote de septembre où sont présentés les nouveaux iPhone, le conférence mondiale des développeurs du groupe se tient tous les ans début juin. La Worldwide Developers Conference aura lieu cette année du 4 au 8 juin à San Jose, en Californie. L'événement débutera par une conférence organisée le 4 juin à 19 heures (heure française) à suivre en direct sur RTL Futur.



La WWDC est un une convention qui réunit tous les ans les développeurs et des entreprises de l'univers Apple. Contrairement aux keynotes de septembre, l'accent est généralement mis sur les annonces logicielles. Apple y dévoile les nouvelles fonctionnalités des systèmes d'exploitation de l'iPhone, du Mac, de l'Apple Watch et de l'Apple TV.

Le menu de la conférence était particulièrement copieux l'an passé. Apple a présenté l'iMac Pro, l'iPad Pro de 10,5 pouces à écran 120 Hz, le HomePod tout en passant en revue les nouveautés d'iOS 11. Le programme devrait être moins fertile en annonces matérielles cette année, Apple devrait se concentrer sur les versions finales d'iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12ttv os et watchOS 5. L'assistant vocal intelligent Siri pourrait aussi être évoqué à quelques jours de la commercialisation de l'enceinte connectée HomePod en France.

Quelles nouveautés pour iOS ?

L'essentiel de la conférence devrait être consacré à iOS 12. Mais les annonces devraient être plus limitées qu'à l'accoutumée. En raison des nombreux problèmes rencontrés par iOS 11 ces derniers mois, Apple aurait décidé de mettre l'accent sur la sécurité et la stabilité du système d'exploitation de l'iPhone avant d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. La navigation par onglets sur iPad et le nouveau design de l'écran d'accueil d'iOS patienteront jusqu'à l'année prochaine.



Le prochain iOS ne devrait pas bouleverser l'iPhone et l'iPad en profondeur. Les nouveautés devraient se concentrer sur la convergence des applications entre l'iPhone et le Mac et sur l'amélioration de fonctionnalités existantes comme le contrôle parental, les Animojis ou la réalité augmentée à travers ARKit. Apple devrait aussi libérer les capacités de la puce NFC de l'iPhone, aujourd'hui limitées à Apple Pay, pour étendre ses usages sans-contact aux titres de transport, aux cartes de fidélité ou aux cartes de chambres d'hôtel.



Enfin, comme les autres géants de la tech, Apple devrait aussi consacrer un chapitre de sa conférence au bien-être numérique et annoncer de nouveaux outils pour mieux contrôler sa santé en ligne et limiter l'addiction à l'iPhone. De plus en plus de voix se sont élevés dans la Silicon Valley ces derniers mois pour dénoncer les effets néfastes les mécanismes d'addiction mis en place par les entreprises de l'économie de l'attention.

Aucune annonce matérielle ?

Un épais mystère entoure encore le volet matériel des annonces d'Apple. Ces dernières semaines, plusieurs rapports ont fait état de la volonté du groupe d'annoncer une nouvelle génération de MacBook moins chère, pour remplacer l'actuel MacBook Air, un MacBook Pro équipé des derniers processeurs Intel ainsi qu'un iPad Pro doté de la technologie de reconnaissance faciale de l'iPhone X, Face ID, lors de la WWDC.



Selon Bloomberg, Apple pourrait finalement remettre à plus tard ses annonces produits. La marque ne serait pas prête à lancer sa nouvelle génération d'ordinateurs portables ni la nouvelle version de sa tablette professionnelle. Quant à la nouvelle génération d'iPhone SE, annoncée par plusieurs médias coréens, elle n'est même pas mentionnée dans l'article de Bloomberg. Rendez-vous le 4 juin à partir de 18 heures pour vérifier la teneur de la conférence.