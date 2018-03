Apple veut éviter les fails de la correction automatique dans les textos

publié le 30/04/2016 à 18:14

Les correcteurs automatiques des messageries des smartphones sont trop souvent à l'origine de malentendus, parfois drôles, parfois gênants, en remplaçant un mot par un autre dont la définition modifie le sens ou l'intention du message initial. "Viens me lécher (chercher) à 14h30", "Je perçois plus de 50% du slip (Smic)", "N'oublie pas d'acheter le poison (poisson) pour ce soir", "Comment va la famine (famille) en Afrique", "Je me touche (douche) et j'arrive"... Les exemples sont légions et les compilations de ces instants où la conversation dégénère sont largement répertoriés sur la toile.



La plupart du temps, ces quiproquos ont le mérite de faire sourire et n'ont pas de conséquences trop engageantes. Il n'empêche, Apple prend ce problème au sérieux et aspire à mettre au point un système pour éviter qu'ils se répètent à l'avenir. Selon les informations du site américain AppleInsider, la marque à la pomme a déposé un brevet afin d'indiquer aux participants d'une conversation quels mots ont été modifiés par le correcteur automatique de la messagerie d'iOS. Les mots concernés s'afficheraient en surbrillance, mais le destinataire ne serait pas informé du mot original.

Apple a déposé un brevet pour lutter contre les malentendus de l'autocorrection Crédit : AppleInsider

En attendant que cette "innovation" voit le jour, peut-être lors de la conférence pour développeurs organisée par Apple le 13 juin à San Francisco, il est toujours possible de désactiver l'autocorrection de l'iPhone dans le menu "général" puis "claviers" des réglages du téléphone.