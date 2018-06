Apple va-t-il revoir le prix de l'iPhone à la baisse en septembre ?

publié le 11/06/2018 à 14:20

Le ticket d'entrée de la seconde génération d'iPhone X sera-t-il plus accessible. Selon la thèse dominante, soutenue par plusieurs sources, Apple devrait présenter trois modèles d'iPhone en remplacement de la génération actuelle lors de la keynote de septembre.



En plus de bénéficier des probables nouvelles puces conçues par Apple et de la future mise à jour iOS 12, les es trois modèles devraient reprendre le design à encoche de l'iPhone X, le système de reconnaissance faciale Face ID et le système de navigation gestuel sans bouton d'accueil physique. Deux seraient dotés d'un écran Oled, le troisième d'une dalle LCD.

Dans une note publiée début juin par le site spécialisé MacRumors, l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple pourrait adopter une stratégie tarifaire plus agressive lors du lancement des prochaines déclinaisons de son smartphone vedette.

Trois modèles vendus entre 600 et 900 dollars ?

Connu pour la fiabilité de ses prédictions, Ming-Chi Kuo avance que l'iPhone X de 5,8 pouces (la taille du modèle actuel) serait proposé entre 800 et 900 dollars. Une version Plus de 6,5 pouces pourrait coûter entre 900 et 1.000 dollars et un modèle plus abordable, équipé d'un écran LCD et non d'une dalle Oled, pourrait être lancé entre 600 et 700 dollars. Le modèle actuel, vendu à partir de 999 dollars, ne serait pas conservé pour plus de cohérence dans la gamme.



Proche des fournisseurs de la marque en Asie, Ming-Chi Kuo justifie ses pronostics en expliquant qu'Apple redouterait l'impact négatif que pourrait avoir un prix trop élevé dans un marché arrivé à saturation. Il assure également que l'entreprise a réussi à améliorer les rendements de ses lignes de production et à réduire les prix des composants. Selon lui, une baisse de prix permettrait aussi à Apple de démocratiser l'usage de la technologie Face ID et de promouvoir les services et l'écosystème d'Apple.



L'analyste précise néanmoins que ces tarifs sont susceptibles d'être sous-évalués d'une centaine de dollars, ce qui placerait la nouvelle génération d'iPhone à des niveaux de prix supérieurs à l'actuelle. Mi-avril, deux analystes d'UBS estimaient qu'Apple pourrait repousser encore un peu plus les limites tarifaires et faire grimper le prix de l'iPhone X 2018 jusqu'à 1.100 dollars. Comme à son habitude, Apple n'a pas commenté ces prédictions.

L'iPhone X est le smartphone le plus vendu au monde

Lancé début novembre 2017, l'iPhone X est le smartphone le plus cher jamais produit par Apple. L'appareil est proposé à partir de 999 dollars aux États-Unis, soit 300 dollars de plus que l'iPhone 8, lancé quelques semaines plus tôt. En France, son tarif se rapproche du Smic, à partir de 1.159 euros, avec 64 Go de stockage, et 1.329 euros en version 256 Go. Des prix plus élevés qu'aux États-Unis, où les taxes s'ajoutent lors du passage en caisse et diffèrent selon les lois en vigueur dans les différents État.



À l'époque, Apple justifiait la hausse importante du prix de l'iPhone X (+30% par rapport à l'iPhone 7 Plus, le plus cher de la génération précédente) par l'intégration d'innovations inédites pour la marque, comme la technologie OLED utilisée pour l'écran et les capteurs 3D embarqués par la caméra frontale pour faire fonctionner le dispositif de reconnaissance faciale Face ID. Un pari osé dans un marché des smartphones saturé qui semble pourtant avoir porté ses fruits.



Les craintes entourant l'adoption de l'iPhone X ont récemment été balayées par la publication des résultats financiers d'Apple. Au dernier trimestre, la firme a écoulé plus de 50 millions d'iPhone et réalisé un chiffre d'affaires à 60 milliards de dollars. Selon Apple, l'iPhone X a été l'iPhone le plus vendu, permettant à la firme de capter la clientèle la plus riche du marché et d'optimiser ses marges malgré une stagnation des ventes. Ces dires ont depuis été confirmés par deux études de Strategy Analytics et HIS Markit selon lesquelles l'iPhone X a été le smartphone le plus vendu au monde lors du premier trimestre 2018.