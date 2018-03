Apple va bientôt franchir le milliard d'iPhone vendus

publié le 27/07/2016 à 11:05

Le cap est symbolique pour Apple. La marque à la pomme a franchi le milliard d'iPhonevendus en moins de dix ans. L'entreprise californienne a présenté cette semaine ses résultats financiers du troisième trimestre 2016. D'après Les Echos, Apple devrait déjà franchir la barre du milliard dans les prochains jours. La firme à la pomme est devenue depuis juin 2007, une référence mondiale dans l'industrie électronique sous l'impulsion du célèbre Steve Jobs. En mars dernier, Apple avait déjà écoulé 947 millions de smartphones, et depuis, les prévisions du groupe montrent que plus 40 millions d'iPhone ont été vendus.



Véritable phénomène, la firme a révolutionné le monde de la téléphonie mobile. Grâce à son produit star iPhone, Apple est entrée dans une nouvelle dimension. Cette réussite Apple reste toutefois à nuancer face à une nouvelle concurrence accrue et face à un marché qui arrive à saturation. Les ventes de smartphones ont dernièrement reculé pour la première fois au premier trimestre 2016 à -16%. Cette chute devrait malgré tout être rapidement comblée à la rentrée avec la sortie d'un nouveau modèle d'iPhone, d'iPad, de Mac ou d'iPod.