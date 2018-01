Apple s'orienterait vers une mise à jour iOS 12 sans grande nouveauté

publié le 31/01/2018 à 20:08

Que nous réserve Apple pour le futur d'iOS ? Le contenu de la prochaine mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad doit être dévoilé en juin à l'occasion de la WWDC, la conférence annuelle des développeurs de l'écosystème applicatif d'Apple. Des rapports ont déjà commencé à lever le voile sur les priorités définies par le groupe informatique américain pour cette nouvelle mouture.



D'après le site américain Axios, lors d'une réunion en début d'année, Craig Federighi, vice-président d'Apple en charge de l'ingénierie logicielle, aurait demandé à ses équipes de mettre l'accent sur la stabilité et les performances du système d'exploitation au détriment des nouveautés logicielles. Le site spécialisé 9to5Mac a obtenu les mêmes informations.

Des nouveautés repoussées à 2019

Après une version d'iOS 11 particulièrement riche en nouvelles fonctionnalités - un nouveau centre de contrôle, un scanner de documents, un enregistreur d'écran, des outils de réalité augmentée -, iOS 12 devrait se concentrer sur l'optimisation de l'existant afin d'améliorer les performances des anciens modèles et des futurs iPhone.

Apple aurait décidé de repousser la sortie de certaines nouveautés déjà dans les tiroirs de ses ingénieurs. La refonte du design de l'écran d'accueil de l'iPhone, celle l'interface du système embarqué CarPlay et l'amélioration de certaines applications natives, comme Mails ou Photos, devraient donc patienter jusqu'à l'année prochaine. Toujours selon Axios, certains ingénieurs pousseraient, au contraire, pour une intégration rapide de ces nouveautés.



Les principales nouveautés logicielles d'iOS 12 devraient concerner la réalité augmentée ou l'application Santé. Selon Bloomberg, Apple aurait aussi dans les cartons le projet Marzipan, une fonctionnalité permettant de faire tourner des applications iOS sous macOS.

Une séquence difficile pour Apple

Ce revirement stratégique traduit la volonté d'Apple de restaurer la confiance de ses clients. Les smartphones (et les ordinateurs) fabriqués par Apple ont souffert ces derniers mois de défaillances logicielles et de critiques dont l'entreprise est peu coutumière.



Pas moins de sept correctifs ont été déployés par Apple après la sortie d'iOS 11, le 19 septembre, pour corriger les nombreux bugs (plantages, clavier tactile, Touch ID, AirPlay) rapportés par les utilisateurs.



La société a également dû composer avec l'affaire du bridage des performances des iPhone 6, 6S et 7 - pour éviter que l'usure de leur batterie ne diminue leur durée de vie - qui a débouché sur plusieurs plaintes associatives et des enquêtes en France et aux États-Unis.