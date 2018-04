Apple reprend vos anciens produits jusqu'à 885 euros jusqu'au 30 avril

publié le 25/04/2018 à 14:05

Proposé aux États-Unis depuis quelques années, le programme de reprise et de recyclage Apple GiveBack s'ouvre à la France. Lancé à l'occasion de la journée internationale de la Terre le 23 avril, il permet aux clients d'Apple de rapporter leurs anciens produits estampillés de la pomme croquée en Apple Store ou de les renvoyer depuis le site officiel afin de bénéficier d'un bon d'achat pour l'acquisition d'un nouvel appareil.



Les clients peuvent faire recycler leurs anciens iPhone, iPad, Mac, Apple, Apple TV et autres iPod jusqu'au 30 avril. Ils seront accompagnés pour la sauvegarde de leurs données. Les appareils les plus fonctionnels seront restaurés puis revendus en tant que produits reconditionnés. Ceux qui sont en mauvais état seront directement recyclés.

Apple propose un simulateur en ligne pour estimer combien peut rapporter chaque appareil en renseignant son numéro de série. Le montant du crédit recyclage peut aller jusqu'à 390 euros pour un iPhone, jusqu'à 365 euros pour un iPad, jusqu'à 885 euros pour un Mac et jusqu'à 160 euros pour une Apple Watch, en fonction des modèles et de leur état.

Le programme Apple GiveBack est ouvert jusqu'au 30 avril Crédit : Apple

Apple prend en charge les frais de ports en envoyant un kit de transport aux participants. Les clients désireux de se rendre en boutique doivent se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Apple précise que le paiement est conditionné au fait que l'appareil repris corresponde à la description fournie par le client au moment de son estimation.



Apple communique régulièrement sur ses initiatives en faveur de l'environnement. La firme californienne a annoncé récemment que ses installations mondiales sont désormais alimentées à 100% par de l'énergie propre et souligné la réduction de son empreinte carbone dans son onzième rapport annuel sur l'environnement. Cela n'exempte pas la société de critiques. L'association Greenpeace a récemment déclaré qu'Apple devrait plutôt s'attacher à "réduire son impact sur l'environnement par une conception réparable et évolutive" de l'iPhone.