Apple remplace désormais la batterie d'un iPhone pour 29 euros sans condition

publié le 02/01/2018 à 18:06

Vous pouvez désormais faire remplacer la batterie de votre iPhone dans un Apple Store pour 29 euros quel que soit son état. Quelques jours après avoir annoncé la mise en place d'un programme spécial de remplacement des batteries des iPhone 6 et ultérieurs pour 29 euros au lieu de 89 euros valable jusqu'au 31 décembre 2018, Apple assouplit ses conditions d'application dans l'Hexagone.



Jusqu'à présent, ce tarif préférentiel ne s'appliquait qu'aux iPhone dont la batterie était diagnostiquée comme usée en magasin. Il fallait pour cela qu'elle n'affiche pas plus de 80% de sa capacité maximale lors de l'analyse effectuée par un employé du groupe au Genius Bar.



Confirmant une information du site iGen publiée ce mardi 2 janvier, l'Apple Store Marché Saint-Germain indique à RTL Futur que les clients peuvent désormais bénéficier de cette offre sans qu'aucune condition ne soit exigée. Il suffit de se rendre en magasin et de signaler un problème de performance pour qu'elle soit remplacée pour 29 euros.



60 euros remboursés pour un changement après le 14 décembre

Toujours selon les informations d'iGen, Apple fait également un geste commercial envers les clients qui ont fait changer la batterie de leur iPhone à l'ancien tarif.



L'Apple Store Marché Saint-Germain explique que les clients peuvent dès à présent solliciter un remboursement de 60 euros s'ils ont fait changer la batterie de leur iPhone 6 ou ultérieur entre le 14 décembre 2017, date à laquelle a été déployé le correctif iOS 11.2.1, et le 31 décembre 2017. Les remplacements effectués avant ne sont pas éligibles en théorie, mais il est possible de négocier auprès de l'assistance Apple.



Accusé d'avoir délibérément ralenti certains de ses iPhone afin de compenser le vieillissement de leur batterie, Apple avait présenté ses excuses le 28 décembre dernier et baissé le coût du remplacement de celles-ci.



Le groupe informatique avait admis quelques jours plus tôt qu'il bridait volontairement les performances des iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus et SE depuis la mise à jour de leur système d'exploitation iOS 10.2.1 déployée fin janvier 2017 et celles des iPhone 7 et 7 Plus depuis le lancement d'iOS 11.2 en décembre dernier. Cela afin de prévenir "tout arrêt soudain et inattendu" de ces appareils.



De nombreux consommateurs ont fait part de leur mécontentement depuis cet automne. Des associations de consommateurs ont accusé Apple d'avoir mis en place une stratégie globale d'obsolescence programmée et ont déposé plainte contre le groupe.