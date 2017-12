Apple reconnaît brider les anciens modèles d'iPhone

publié le 21/12/2017 à 22:16

Officiellement, c'est pour que la batterie du téléphone dure plus longtemps. Apple tente de mettre fin à une polémique qui ne cesse de s'amplifier depuis une dizaine de jours. Plusieurs utilisateurs d'anciens iPhone ont remarqué que leur téléphone était fortement ralenti depuis la dernière mise à jour 11.2.0 du système d'exploitation iOS. Face aux critiques et aux accusations d’obsolescence programmée, la firme de Cupertino a admis ralentir volontairement ses anciens modèles (iPhone 6, 6S et SE mais également l'iPhone 7 qui n'a qu'un an).



"Les batteries au lithium-ion deviennent de moins en moins à même de répondre à des pics d'activité par temps froid, lorsque la batterie est faible ou parce qu'elle vieillit, ce qui peut entraîner l'extinction imprévue de l'appareil, destinée à protéger ses composants électroniques", en particulier le micro-processeur, explique l'entreprise américaine, qui sort chaque année de nouveaux modèles d'iPhone, son produit vedette.

Mais pour de nombreux observateurs, ce ralentissement est une manière d'inciter le consommateur à se diriger vers les nouveaux produits. "Pour rappel, au mois de septembre, Apple s'est retrouvé devant la justice américaine et a été très honnête devant la justice en expliquant 'mais n'oubliez pas que nos téléphones ont pour mission de fonctionner parfaitement pendant un an," explique Damien Bancal, spécialiste de l'informatique.