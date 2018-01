Apple pourrait retirer l'iPhone X de la vente plus tôt que prévu

publié le 22/01/2018 à 19:25

Les jours du smartphone le plus attendu de l'année 2017 sont peut-être déjà comptés. Dans une note publiée ce week-end, Ming-chi Kuo, analyste chez KGI Research, explique qu'Apple aurait décidé de mettre un terme à la production de l'iPhone X dès cet été. Des chiffres de vente décevants auraient convaincu Apple de tourner la page de son smartphone vedette plus tôt que prévu.



L'aventure de l'iPhone anniversaire, qui devait "ouvrir la voie aux smartphones pour la prochaine décennie", selon Tim Cook, pourrait s'interrompre dès sa première année de commercialisation. Il n'aurait pas droit à une deuxième vie comme modèle moins cher, comme c'est généralement le cas pour les anciens appareils. L'iPhone X serait le deuxième modèle à connaître un tel sort. En 2014, Apple avait déjà stoppé la production de l'iPhone 5C, un an après sa sortie.

Ming-chi Kuo explique cet abandon précoce par le fait que le smartphone le plus cher jamais vendu par la marque à la pomme n'aurait pas eu le succès commercial escompté. Les consommateurs chinois, très friands des écrans XXL, lui auraient préféré l'iPhone 8 Plus, dont le design identique aux générations précédentes leur donne (la fausse) impression de bénéficier d'une plus grande surface d'affichage utile que l'iPhone X, dont l'écran est légèrement mordu par une encoche sur sa partie supérieure.





Vers un transfert des technologies de l'iPhone X

Apple n'a pas encore communiqué sur les ventes de l'iPhone X. Malgré un lancement tardif et des difficultés à répondre à la demande des acheteurs lors des premiers jours de commercialisation, Apple visait des ventes records grâce l'intégration de technologies inédites chez un iPhone, comme la reconnaissance faciale, un écran Oled ou la charge rapide.



Les analystes sont plus pessimistes aujourd'hui. Leurs prédictions oscillent entre 18 millions et 35 millions d'unités écoulées au premier trimestre fiscal 2018. À titre de comparaison, Apple avait vendu plus de 78 millions d'iPhone lors du trimestre suivant l'annonce de l'iPhone 7.



Un retrait anticipé des points de vente de l'iPhone X n'aurait cependant pas raison de ses technologies. Ming-chi Kuo parie sur une nouvelle génération d'iPhone qui bénéficierait du même design que l'iPhone X, de performances améliorées et de la reconnaissance faciale Face ID.



Le successeur de l'iPhone X serait équipé d'un écran Oled de 6,5 pouces, plus en phase avec les attentes du marché chinois. Un modèle à écran IPS de 6,1 pouces constituerait la nouvelle entrée de gamme, autour de 700 euros.