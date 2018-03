Apple pourrait lancer un MacBook Air moins cher cette année

publié le 05/03/2018 à 19:43

Le MacBook Air pourrait avoir droit à une mise à jour cette année. Oubliée des dernières annonces d'Apple au profit du MacBook et du MacBook Pro, l'entrée de gamme de la branche Mac pourrait bénéficier d'une plus grande attention de la part d'Apple dans les prochaines semaines.



D'après une note de l'analyste de KGI Research Ming-Chi Kuo publiée par 9to5Mac samedi 3 mars, la marque à la pomme devrait annoncer un nouveau MacBook Air 13 pouces au deuxième semestre 2018 avec un tarif revu à la baisse. La présentation pourrait avoir lieu à l'occasion de la WWDC, la conférence d'Apple pour les développeurs organisée chaque année début juin en Californie.

Actuellement, le MacBook Air est proposé 1.099 euros par Apple avec un processeur Core i5 Dual Core cadencé à 1,8 GHz, 8 Go de RAM et un disque dur de 128 Go. Contrairement aux MacBook et MacBook Pro qui ont vu leurs fiches techniques nettement améliorées, le MacBook Air avait dû se contenter d'une simple mise à jour de son processeur l'an passé.

Malgré cette négligence, il reste un produit très prisé des étudiants. Un prix en légère baisse, proche de la barre symbolique des 1.000 euros, pourrait permettre à Apple d'augmenter les ventes de 10 à 15%, estime Ming-Chi Kuo. Et mettre la pression sur les constructeurs d'ultra-portables sous Windows.