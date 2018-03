Apple pourrait annoncer de nouveaux résultats en berne

publié le 26/07/2016 à 18:02

L'horizon cupertinien ne semble pas encore prêt à se dégager. Dans la foulée d'un premier trimestre 2016 qui l'a vu enregistrer le premier déclin des ventes d'iPhone de son histoire, Apple devrait annoncer de nouveaux chiffres décevants à l'occasion de la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'année 2016, mardi 26 juillet aux alentours de 23 heures (heure française).



Les analystes tablent sur une nouvelle baisse des revenus et des ventes de la société américaine, toujours aussi dépendante de l'iPhone, qui s'apprête à connaître une semaine paradoxale. Le produit phare du groupe devrait franchir la barre du milliard d"unités écoulées depuis son lancement et une croissance en berne pour le deuxième trimestre consécutif.

La croissance de l'iPhone à l'arrêt

À l'issue du dernier trimestre, l'iPhone représentait près des deux tiers des revenus de la société. Entre janvier et mars, seulement 51 millions d'iPhone ont été écoulés, contre 75 millions douze mois auparavant. Le ralentissement pourrait être plus important ce trimestre. Cette chute avait alimenté une baisse du chiffre d'affaires du groupe (-13%), pour la première fois depuis 2003 et 13 années de croissance consécutives. Le trimestre en cours devrait une nouvelle fois pâtir du ralentissement mondial du marché des smartphones, arrivé à saturation dans les pays développés et en Chine, deuxième débouché commercial d'Apple.

En difficulté avec l'iPhone, Apple ne trouve pas de relais de croissance suffisamment solides dans ses autres divisions pour compenser ces pertes. L'iPad n'est pas devenu le nouveau produit phare du groupe malgré des premiers mois prometteurs. Son cycle de renouvellement se rapproche de celui des MacBook, dont le ventes cèdent également du terrain. Reste les services et les logiciels (App Store, iCloud, iTunes, Apple Pay, Apple Music), seule division affichant des ventes en hausse, mais dont les marges sont nettement moins élevées que celles de l'iPhone.

Les regards tournés vers le prochain iPhone

Talonnée par son rival Alphabet, la première capitalisation boursière de la planète doit dévoiler un nouvel iPhone en septembre. Au regard des projections des analystes, Apple pourrait sonner le glas de son cycle habituel de deux ans, caractérisé par l'introduction d'une technologie de rupture une année, puis d'un nouveau design l'année suivante. Le prochain iPhone pourrait n'être qu'une version améliorée de l'actuel, Apple réservant ses innovations pour le dixième anniversaire de la sortie du premier modèle en 2017.