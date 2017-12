publié le 12/12/2017 à 21:46

Une acquisition intéressante à plus d'un titre. Après plusieurs jours de rumeur, Apple a confirmé lundi 11 décembre le rachat de la célèbre application de reconnaissance de chansons Shazam, sur laquelle lorgnait également Snapchat.



Les deux entreprises n'ont pas confirmé le montant de l'opération qui s'élèverait à environ 400 millions de dollars, selon la presse américaine. Il s'agirait de la troisième acquisition la plus importante pour l'entreprise californienne, qui s'est offert le fabricant de casques Beats Electronics pour 3 milliards de dollars en mai 2014 et a pris le contrôle de plusieurs acteurs technologiques ces dernières années.

Le rachat de Shazam par Apple est l'aboutissement d'une relation de longue date entre les deux entreprises. Fondé en 1999, Shazam a vu sa popularité exploser avec l'iPhone. Le 11 juillet 2008, le service permettant d'identifier une musique entendue à la radio, à la télévision ou en soirée était l'une des premières applications disponibles au lancement de l'App Store. Lancé quelques mois plus tard sur le système d'exploitation mobile de Google, Android, Shazam a depuis été téléchargé à plus d'un milliard de reprises.

Accélérer dans le streaming avec Apple Music et Siri

Apple a indiqué qu'il avait "de grands projets" avec son nouveau partenaire, sans détailler leur contenu. L'intégration de Shazam est un atout non négligeable dans la bataille que livre le groupe informatique américain à Spotify dans le streaming musical. En plus de s'épargner le paiement d'une redevance à la société britannique pour que son application suggère l'achat des titres identifiés sur iTunes, Apple est désormais en mesure de bloquer les partenariats qu'elle noue avec ses concurrents.



Shazam devrait naturellement venir enrichir l'application Apple Music avec sa technologie de reconnaissance musicale. Apple pourra utiliser les données collectées par Shazam pour en apprendre davantage sur les goûts musicaux de ses abonnés, leur proposer des recommandations plus ciblées et identifier plus rapidement les tendances émergentes. La technologie de Shazam pourrait aussi profiter au HomePod, l'enceinte connectée dont la commercialisation est attendue pour début 2018, et aux écouteurs AirPods à travers l'assistant vocal Siri.

Renforcer sa plateforme de réalité augmentée

En plus de renforcer son offre de streaming musical, Apple devrait également se montrer intéresser par les fonctionnalités de réalité augmentée développée par l'entreprise britannique. Shazam a dévoilé début 2017 un outil de reconnaissance visuelle permettant de reconnaître un objet pointé par le smartphone de l'utilisateur. Une fonction qui permettrait à la plateforme de réalité augmentée d'Apple de rivaliser avec l'application Google Lens, dont le déploiement a débuté sur les smartphones Android américains les plus récents.