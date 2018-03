publié le 27/07/2016 à 05:11

Le groupe Apple a subi un nouveau recul des ventes de l'iPhone au troisième trimestre ce qui a entraîné une chute de 27% de son bénéfice net, mais il est néanmoins parvenu à dépasser les attentes des analystes. Sur les trois mois achevés fin juin, la marque à la pomme a écoulé 40,40 millions d'unités de son appareil vedette (-15% sur un an). C'est le second trimestre d'affilée de baisse des ventes. Son bénéfice net a toutefois atteint 7,8 milliards de dollars et le bénéfice par action, la référence à Wall Street, est ressorti à 1,42 dollar, soit 4 cents de mieux que la prévision moyenne des analystes.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a reculé de 15% à 42,4 milliards de dollars ce qui est un peu mieux que les 42,1 milliards espérés par les analystes. La prévision pour le trimestre en cours est également supérieure aux attentes : le groupe vise entre 45,5 et 47,5 milliards de dollars, quand les analystes tablaient jusqu'ici sur le bas de cette fourchette. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York, l'action Apple progressait d'environ 5% vers 21h GMT.

L'iPad et les Mac également concernés

Apple est actuellement à la recherche de relais de croissance pour remplacer l'iPhone, qui représentait depuis plusieurs années la plus grosse part de ses revenus et de ses bénéfices. Le problème est d'autant plus important à régler que ce n'est pas le seul appareil vedette du groupe à être en perte de vitesse. Les ventes trimestrielles de la tablette iPad sont également en recul de 9% sur un an à 9,95 millions d'unités, et celles des ordinateurs Mac ont baissé de 11% à 4,25 millions d'unités. D'éventuels projets du groupe dans la télévision en ligne ou l'automobile suscitent d'importantes spéculations, mais il n'a pour l'instant sorti qu'une seule nouvelle catégorie d'appareil : la montre connectée Apple Watch l'an dernier.

Apple n'a jamais divulgué de chiffres de ventes de sa montre, mais le cabinet de recherche IDC a estimé la semaine dernière qu'elles avaient plongé de 55% sur le trimestre achevé fin juin. La division dans laquelle ces ventes sont comptabilisées accuse ce trimestre une nette baisse de son chiffre d'affaires (-16%). Le groupe a enregistré en revanche une croissance de 19% de ses revenus dans les services, à près de 6 milliards de dollars sur le trimestre.