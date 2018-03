publié le 29/07/2017 à 12:06

Ils ont marqué une génération et le renouveau de la marque Apple, au début des années 2000 : les iPod, petites machines capable d'ingérer la totalité de vos albums et de les mettre dans votre poche. Là était la promesse révolutionnaire.



Les iPod nano et shuffle ne sont désormais plus commercialisés par la marque américaine. Il faudra se contenter du modèle Touch aussi grand qu'un iPhone. En 2005, Steve Jobs modernisait le monde de la musique en présentant ce qui ressemble à une minuscule télécommande gris métallique. C'est le premier violet d'une histoire de 13 ans. La naissance de l'iPod Classic va définitivement faire connaître la marque à la pomme dans le monde entier. En quelques mois, les lecteurs de musique se multiplient et trouvent leur place dans les poches de millions de personnes. Trois ans plus tard, la marque revient avec l'iPod nano. Cette fois, la couleur a remplacé le gris de l'iPod classique. Vert, jaune, rose, orange, avec un design ultra-plat... Les iPod nano colorent les centres commerciaux en plein milieu des fêtes de fin d'année.

Dans l'ombre de l'Iphone

On les pensait immortels. Pourtant, les temps changent et Apple a depuis longtemps porté son attention sur les téléphones portables et la lignée des iPhone. La nostalgie ne fait pas partie de la philosophie de la firme américaine, qui a déjà arrêté de produire l'iPod Classic en 2014.

C'est ainsi que Apple a annoncé mettre fin à la vente des iPod nano et shuffle. "Aujourd’hui, nous simplifions notre ligne iPod, avec deux modèles d’iPod touch contenant le double de capacité, et nous arrêtons les iPod shuffle et nano", a confirmé un porte-parole d’Apple au site américain The Verge. Oubliés après le succès de l'iPhone, lancé en 2007, les iPod nano et shuffle n'avaient connu aucune mise à jour depuis 2012 et ne fonctionnaient pas sous iOS.



À l'heure où Internet conditionne l'accès à la musique avec les applications de streaming musical, les iPod ne possèdent eux, pas de connexion. Une petite révolution pour tout ceux qui ont gardé un modèle de leur baladeur coloré. Pendant près de 10 ans, l'iPod a été le baladeur numérique le plus vendu au monde.