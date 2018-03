Apple imagine un clavier étanche anti-miettes pour ses futurs Mac

publié le 12/03/2018 à 20:30

Apple s'attaque au problème de l'étanchéité des claviers de ses ordinateurs. Comme les derniers MacBook lancés par la marque à la pomme sont de plus en plus fins, il y a de moins en moins de marge entre les touches du clavier et les composants des machines.



L'intrusion de poussières ou de particules liquides à l'intérieur du clavier peut suffire à bloquer les mouvements des touches voire provoquer des dysfonctionnements au sein des circuits électriques.

L'entreprise américaine a rendu public le 8 mars un brevet révélant les différentes techniques qui pourraient rendre ses claviers étanches et résistants aux miettes de pain, aux saletés en tout genre et même à l'humidité. Déposé le 8 septembre 2016, le document repéré par le site américain The Verge décrit deux concepts qui pourraient empêcher les touches d'un clavier d'être bloquées par une poussière à l'avenir.

Rares sont les concepts qui se concrétisent

La première solution imaginée par Apple est d'utiliser un soufflet miniature qui se déclencherait à chaque pression sur une touche pour éjecter les particules. La seconde consiste à installer une membre perforée en-dessous du clavier pour protéger le mécanisme interne tout en éjectant l'air et les saletés présentent sous les touches. Un système déjà utilisé par Razer. Plus largement, Apple propose d'utiliser des joints pour assurer l'étanchéité globale du clavier.



Cela dit, il est encore trop tôt pour envisager Apple intégrer cette technologie à ses prochains appareils. Comme à son habitude, l'entreprise n'a pas communiqué sur le sujet. Rien n'indique que ces concepts passeront au stade du développement puis de l'industrialisation. Apple dépose tous les ans de nombreux brevets. Et rare sont ceux qui se concrétisent.