Apple enquête sur un bug empêchant de prendre les appels sur l'iPhone X

publié le 05/02/2018 à 17:40

La féroce concurrence que se livrent les fabricants de smartphones pour rendre les smartphones attractifs en leur implémentant des fonctionnalités de plus en plus sophistiquées finirait presque par faire oublier l'essentiel : un téléphone sert avant tout à téléphoner. Selon le Financial Times, cet usage basique fait étonnement défaut à certains utilisateurs de l'iPhone X, le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple, proposé à partir de 1.159 euros.



Sur des forums d'assistance du groupe, des utilisateurs se plaignent que leur appareil n'affiche plus l'habituel message leur permettant de décrocher ou refuser un appel entrant. Dans certains cas, l'écran peut mettre quelques secondes à s'allumer lorsque la sonnerie retentit. Le problème ne serait pas très étendu. Quelques centaines d'utilisateurs seraient concernés. Les premières manifestations du problème remonteraient au mois de décembre.

> iPhone X display lag during incoming calls

Contacté par le Financial Times, Apple a indiqué avoir pris connaissance du dysfonctionnement et qu'il menait une enquête à son propos. Le groupe informatique américain pourrait proposer une mise à jour dans les prochains jours afin de corriger le problème. En attendant, une réinitialisation de l'appareil semble corriger le bug de façon temporaire, affirment certains utilisateurs sur les forums du groupe.

Apple multiplie les correctifs pour iOS 11

Ce problème vient allonger la liste des bugs rencontrés par iOS 11 ces dernières semaines. Depuis son lancement, le 19 septembre, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad a souffert de défaillances logicielles dont l'entreprise est peu coutumière. Pas moins de dix correctifs ont déjà été déployés par Apple pour corriger des dysfonctionnements. Trois de plus que pour iOS 10 à la même époque.



Critiqué pour le manque de fiabilité de son système, Apple est aussi sous la pression de plusieurs plaintes déposées par des associations de consommateurs pour des pratiques supposées d'obsolescence programmée qui ont débouché sur l'ouverture d'enquêtes en France et aux États-Unis. Désireux de redorer son blason, le groupe californien aurait décidé de repousser la sortie de certains fonctionnalités d'iOS 12 afin de mettre l'accent sur la stabilité et les performances du logiciel.