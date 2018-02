Apple corrige le bug du message qui fait planter les iPhone

publié le 20/02/2018 à 13:08

Comme promis, Apple a comblé en urgence le bug du "text bomb" qui faisait planter les iPhone et certains appareils de la marque à cause d'un simple caractère indien. Une semaine seulement après la découverte du dysfonctionnement par le site MobileWorld, la marque à la pomme a déployé lundi 19 février la mise à jour iOS 11.2.6 pour corriger le problème. Le groupe informatique a également patché ses autres systèmes d'exploitation avec watchOS 4.2.3, tvOS 11.2.6 et macOS 10.13.3.



Facile à exploiter, le bug permettait de bloquer à distance un iPhone et certains terminaux Apple avec un message. Le message en question contenait un caractère en télougou, un langage indien parlé dans l'est du pays, qui provoquait l'arrêt de la messagerie de l'iPhone et de la plupart des applications de messagerie tierces (WhatsApp, Messenger, Gmail, Twitter, etc.) une fois ouvert. Des personnes mal intentionnées s'amusaient depuis quelques jours à envoyer le message à leurs contacts ou à le diffuser sur Twitter pour bloquer des appareils à distance.

People are blasting the iOS text bomb publicly on Twitter crashing a load of peoples' phones at once (including mine) Also WiFi network names, inside Uber profiles ¿ https://t.co/MCB95NFH87 pic.twitter.com/ZZWGhabGS4 — Joseph Cox (@josephfcox) February 16, 2018

Ce problème vient s'ajouter à la liste des bugs rencontrés par iOS 11 ces dernières semaines. Depuis son lancement en septembre, le système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad a souffert de nombreuses défaillances logicielles. Avec iOS 11.2.6, pas moins de onze correctifs ont déjà été déployés par Apple pour les corriger. Quatre de plus que pour iOS 10 à la même époque.