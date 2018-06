publié le 25/06/2018 à 15:00

Apple a fini par admettre que les claviers "papillon" de ses derniers MacBook battent de l'aile. La marque à la pomme a annoncé vendredi 22 juin le lancement d'un programme mondial de remplacement gratuit des claviers nouvelle génération installés sur ses ordinateurs vendus entre 2015 et 2017.



Censés proposer un meilleur confort de frappe grâce à un plus faible enfoncement des caractères, les claviers "papillon" se sont finalement avérés plus sensibles aux poussières et autres particules qui peuvent bloquer plus facilement leur mécanisme.



Selon le site AppleInsider, ce système a occasionné deux fois plus de pannes que les claviers précédents. Trois recours collectifs ont été lancés aux États-Unis contre Apple pour réclamer des dédommagements pour les clients contraints de débourser parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour régler le problème.

Comment fonctionne le programme ?

Apple a reconnu le dysfonctionnement sur son site vendredi et déterminé "qu'un faible pourcentage de claviers de certains modèles de MacBook ou de MacBook Pro peut présenter un ou plusieurs des symptômes suivants :



- des lettres ou des caractères se répètent de façon inattendue

- des lettres ou des caractères n'apparaissent pas

- une ou plusieurs touches semblent bloquées ou ne répondent pas de façon cohérente."



En conséquence, Apple fait savoir que les réparations des machines concernées seront entièrement prises en charge par la compagnie. "Le type de réparation proposé sera déterminé après examen du clavier. Il peut s’agir du remplacement d’une ou plusieurs touches ou du remplacement du clavier tout entier", précise l'entreprise.



Apple indique que ce programme n'étend pas la durée standard de la garantie de l'ordinateur et précise que le remboursement pourra se faire dans les quatre ans suivant l'achat. Les clients qui ont déjà effectué le remplacement de leur clavier peuvent solliciter un remboursement par Apple.



Enfin, l'entreprise prévient que la réparation pourra être facturée si l'ordinateur présente "des dommages empêchant la réparation". "Le problème en question devra faire l'objet d'une réparation en premier lieu".

Mon MacBook est-il éligible ?

Apple a publié la liste des ordinateurs concernés par le programme. Pour vérifier quel est votre modèle, rendez-vous dans le menu Apple flanqué de la pomme en haut à gauche de l'écran de votre Mac puis dans "à propos de ce Mac". La première ligne correspond à son modèle.



- MacBook Retina (12 pouces, début 2015)

- MacBook Retina (12 pouces, début 2016)

- MacBook Retina (12, pouces 2017)

- MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3)

- MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3)

- MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Tunderbolt 3)

- MacBook Pro (13 pouces, 2017, quatre ports Thunderbolt 3)

- MacBook Pro (15 pouces, 2016)

- MacBook Pro (15 pouces, 2017)