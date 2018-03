publié le 29/08/2016 à 18:53

Après des mois de rumeurs, Apple donne rendez-vous à la presse pour ses prochaines annonces. Le groupe informatique américain a convié les médias du monde entier à une conférence de presse qui aura lieu le mercredi 7 septembre au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco à partir de 19 heures (heure française).



Cette arène de 7.000 places, rompue aux concerts et aux meetings politiques, a été le théâtre de la présentation de l'iPhone 6s, de l'iPad Pro et l'Apple TV en septembre dernier. C'est là qu'ont également eu lieu les principales annonces de la WWDC 2016 au mois de juin.

Comme à son habitude, Apple entretient le flou sur ses intentions. "See you on the 7th", indique sobrement le visuel. Un message qui peut se traduire par "rendez-vous le 7" ou "rendez-vous pour le septième" et fait très certainement allusion au prochain iPhone.

Un iPhone avec un double capteur photo ?





À moins qu'elle ne déroge à son calendrier habituel, la marque à la pomme devrait dévoiler à cette occasion la dixième génération de son smartphone vedette, avant de le commercialiser une semaine plus tard, le 16 septembre prochain. Peu de changements sont attendus pour ce nouvel iPhone qui devrait toujours être décliné en deux version, l'une avec un écran de 4,7 pouces, l'autre de 5,5 pouces, et arborer un design quasiment inchangé par rapport à l'iPhone 6s.



Le principal changement pourrait résider dans l'intégration d'un double capteur photo sur le plus grand des deux modèles, permettant d'améliorer significativement la qualité des images. L'illustration accompagnant l'invitation adressée aux médias semble pousser en ce sens, puisqu'elle affiche un effet bokeh, un flou artistique donnant l'impression que les lumières se dédoublent.

Apple donne rendez-vous à la presse le 7 septembre pour sa prochaine keynote Crédit : Apple

L'iPhone 7, si tel est son intitulé, pourrait également sonner le glas du connecteur jack 3,5 mm (utilisé pour brancher un casque ou des écouteurs) au profit d'un port lightning. Un changement qui permettrait de laisser plus de place à une batterie de plus grande capacité. Apple pourrait aussi introduire un nouveau bouton principal à retour haptique 100% tactile, capable de réaliser différentes actions en fonction de la pression exercée par l'utilisateur.

La deuxième Apple Watch, Home et iOS 10

La keynote devrait aussi faire la part belle à l'Apple Watch. Deux ans après son lancement, Apple pourrait la remplacer par une Watch 2 aux fonctionnalités améliorées et évoluant sous watchOS 3, le logiciel dédié présenté lors de la dernière WWDC. La presse spécialisée bruisse notamment d'un modèle moins dépendant de l'iPhone à la faveur à la faveur de l'intégration de puces GPS et 3G, de l'ajout de nouveaux capteurs permettant de suivre l'activité, d'une meilleure batterie et d'une coque résistante à l'eau.



Comme à son habitude, Apple devrait rendre disponible la dernière version de son logiciel pour mobile iOS 10 dans la foulée de la conférence. Présentée par Apple comme "la plus importante version du système d'exploitation mobile le plus avancé au monde", iOS 10 promet plusieurs avancées articulées autour de l'intégration plus prononcée de Siri et de la technologie 3D Touch, inaugurée avec iOS 9. Des annonces concernant l'application Home, qui permet de gérer les appareils domestiques, sont également pressenties.



L'événement sera diffusé sur le site d'Apple et toutes les annonces seront à suivre en direct sur RTL.fr à partir de 18 heures, heure française.