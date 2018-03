publié le 27/09/2016 à 23:35

18 ans, l'âge de l'hégémonie ? Ce mardi 27 septembre, Google souffle sa dix-huitième bougie. Même si un voile subsiste sur la date exacte de cet anniversaire, la firme de Mountain View aborde la majorité avec un logo largement épuré et une puissance presque sans équivalent. Fondée en 1995 par Larry Page et Sergeï Brin, deux Américains diplômés de Stanford, la start-up californienne s'est muée en l'espace de deux décennies en un empire tentaculaire parmi les plus influents de l'internet mondial.



À la tête d'un vaste écosystème en perpétuel développement, le géant du net compte aujourd'hui plus de 60.000 employés et est bien plus qu'un simple moteur de recherche. Présent à tous les étages de la vie numérique à la faveur d'une offre de services dont les ramifications se multiplient au fil des ans, Google s'est diversifié dans de nombreuses activités regroupées depuis l'an dernier au sein de la holding Alphabet qui talonne désormais Apple au palmarès des entreprises les plus riches du globe.

Au carrefour de 90% des recherches effectuées sur le web

Précédé par Archie, Altavista et même Lycos, Google ne fut pas le premier moteur de recherche de l'histoire d'internet. Loin de là. Simple outil chevillé à l'annuaire thématique de Yahoo, Google a finalement révolutionné le secteur en classant les requêtes en fonction de leur popularité.

Google en 1997 Crédit : http://www.google.co.uk/about/company/timeline/

Grâce au bouche à oreille et en prenant en compte de plus en plus de critères, Google distance peu à peu ses rivaux et aborde les années 2000 avec le titre honorifique d'outil le plus utilisé par les internautes. Sa domination sur les recherches internet mondiales va ensuite crescendo. Son algorithme capte désormais près de 90% des recherches effectuées sur internet, loin devant Bing et Yahoo, tous les deux sous les 5%.

À la tête d'un empire de services

Google s'est peu à peu diversifié en proposant à ses utilisateurs des outils pratiques comme Maps, Drive, Play ou Translate. Le plus populaire d'entre eux, Gmail, rassemble plus d'un milliard d'utilisateurs. Mis au point à l’orée des année 2000, ses services de publicité Google Adsense et Google Adwords forment la première régie publicitaire en ligne et font figure de passage obligé pour les millions d'éditeurs et d'annonceurs désireux de vendre ou acheter des espaces publicitaires sur le net. La presse numérique est tout aussi dépendante de Google News. Et des outils de gestion comme Analytics sont utilisés par plus de 8 sites internet sur 10.

Android est le logiciel mobile le plus populaire au monde Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Première diversification majeure du groupe en 2007, Android est devenu le système d'exploitation le plus utilisé au monde et équipe aujourd'hui 8 smartphones vendus sur 10. Il a permis à Google d'imposer ses services auprès du plus grand nombre, ce qui lui vaut d'être sous le coup d'une enquête de l'antitrust européen. Le navigateur internet Chrome capte pour sa part 45% des parts du marché mondial. Racheté pour 1,65 milliard en 2006, YouTube est maintenant le troisième site le plus visité au monde et nourrit largement les recettes publicitaires et les techniques de ciblage du groupe.

Des projets fous pour l'avenir de l'humanité

En 2015, Google remplace les chiffres de Googl (qui signifiait à l'origine 10 puissance 100) contre les lettres d'Alphabet. L'entreprise se restructure au sein d'un conglomérat qui concentre l'ensemble des sociétés qu'elle détenait précédemment et s'épargne très certainement un démantèlement des autorités antitrust pour abus de position dominante.



Parmi cette collection d'entreprises, on retrouve notamment les projets futuristes du laboratoire Google X : des voitures automates, des lunettes de réalité augmentée, des ballons perchés dans la stratosphère pour connecter à internet les zones blanches de la planète ou un bracelet permettant un diagnostic précoce du cancer.

Google est prêt à lâcher des milliers de ballons pilotés par intelligence artificielle dans la stratosphère Crédit : AFP

"Faire ce qui est juste"

Deuxième capitalisation boursière de la planète avec plus de 545 milliards de dollars de réserves, Alphabet pourrait potentiellement s'offrir Uber, Tesla, Twitter, AirBnb et Yahoo sans être dans le rouge. L'importance prise par Google et sa maison-mère, à la tête d'un quasi monopole dans une multitude de domaines, et leur mainmise sur une gigantesque base de données personnelles alimentent régulièrement les craintes d'un futur à la Big Brother.



L'entreprise a toujours revendiqué le contraire, preuve en est son slogan informel "Don't be evil" ("Ne pas être malveillant"), clamé pendant des années afin d'entretenir son image altruiste et respectueuse de l'éthique. Signe des temps, en passant sous la houlette d'Alphabet le groupe a troqué sa devise pour "Do the right thing" ("Faire ce qui est juste"), à l'injonction plus positive.