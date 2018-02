Amazon lancerait enfin son assistant virtuel Alexa en France

publié le 01/02/2018 à 12:51

Amazon aura pris le temps. Trois ans après son lancement aux États-Unis, le géant du commerce en ligne devrait enfin lancer son assistant intelligent Alexa en France. Selon les informations du site spécialisé Tom's Guide, le majordome virtuel devrait être disponible dans la langue de Molière le 14 avril prochain.



La difficile adaptation d'Alexa aux spécificités de la langue française ont contraint Amazon à repousser son arrivée en France à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Alexa rejoindrait en avril son rival Google Assistant, proposé aux utilisateurs français depuis bientôt neuf mois désormais, et Siri, l'assistant d'Apple, qui doit aussi débarquer dans le HomePod au printemps. Contacté par RTL Futur, Amazon n'a souhaité apporter aucun commentaire.

Quels produits pour accompagner son lancement ?

Difficile de savoir pour l'heure quels appareils seront commercialisés en France pour accompagner ce lancement. Alexa pourrait être proposé avec une ou plusieurs enceintes intelligentes de la gamme Echo (d'Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Show), comme ce fut le cas lors de l'arrivée de l'assistant en Allemagne.



Comme Google Home, ces produits sont pilotables à la voix et peuvent répondre à des questions, donner des suggestions personnalisées et contrôler des objets connectés à la maison.



Amazon pourrait également proposer Alexa à travers les produits qui sont déjà compatibles avec le service dans les autres pays. Parmi eux, on retrouve les ampoules Philips Hue, les enceintes Sonos, la télécommande Logitech Harmony, les caméras Netgear, etc.

L'enceinte d'Apple est aussi attendue au printemps

Lancé fin 2014 aux États-Unis avec l'enceinte Amazon Echo, l'assistant vocal Alexa a connu un grand succès outre-Atlantique. Compatible avec un très grand nombre de produits, il détient désormais plus de 70% des parts de marché et compterait plus de 37.000 fonctionnalités, contre seulement 1.719 pour Google Home, selon une récente étude.



Largement dépassé sur le marché américain, Google a pris de l'avance en Europe et notamment en France où son assistant est disponible depuis l'été dernier sans concurrence. Proposé dans les enceintes Google Home et Google Home Mini, qui se sont très bien vendues lors des fêtes de fin d'année, Google Assistant est également intégré dans les enceintes de constructeurs tiers comme Sonos, Harman, Sony ou JBL.



Apple est aussi attendu sur ce terrain au printemps avec la sortie en France du HomePod, son enceinte intelligente avec Siri embarqué. La marque à la pomme mise sur ses qualités acoustiques pour séduire le public malgré un prix plus élevé que la concurrence. Les assistants intelligents représentent un enjeu conséquent pour les géants du numérique qui y voient une porte d'entrée directe pour leurs services vers le foyer des consommateurs.