AlterEgo, le casque qui comprend votre petite voix intérieure

publié le 15/04/2018 à 08:52

La nouvelle invention des chercheurs du MIT nous plonge en pleine science-fiction. Leur casque AlterEgo est à la fois magique et un peu inquiétant. Il est capable de comprendre et interpréter nos pensées intérieures. Pour cela il utilise la subvocalisation.



La subvocalisation est ce phénomène qui consiste à prononcer mentalement les mots, quand on lit par exemple. Au lieu de parler à voix haute, vous prononcez les mots dans votre tête. Lorsqu'on pratique la subvocalisation, des signaux neuromusculaires se déclenchent et sont transmis au cerveau. Ce casque peut les intercepter ces signaux, les comprendre et les interpréter.

Pour l'instant, AlterEgo est au stade de prototype. Il se fixe derrière l'oreille et il est équipé de capteurs au niveau du menton. Pour fonctionner, il doit être connecté à un autre appareil - télé ou smartphone - via un ordinateur.

Sur la vidéo (voir ci-dessous) postée par les chercheurs, on voit un des inventeurs d'AlterEgo, qui plutôt que d'utiliser la télécommande de son téléviseur pour naviguer dans les menus, le fairt par la pensée. Il prononce intérieurement les mots "haut" et "bas" (du moins on le suppose) et on voit le curseur se déplacer sur l'écran.

>

AlterEgo a aussi la capacité à répondre à des questions qu'on lui pose mentalement. Dans ce cas là il doit être connecté avec votre smartphone s'il est équipé d'un assistant personnel comme Siri ou Google assistant. La réponse est alors transmise par conduction osseuse. Les vibrations du son sont transmises jusqu'à l'oreille interne par les os du crâne.



On peut par exemple demander l'heure mentalement et obtenir la réponse. Dans la vidéo, on voit le chercheur faire ses courses et au fur et à mesure qu'il met des articles dans son panier, il calcule mentalement pour combien il en a. Il pose l'addition dans sa tête et le casque lui répond.



Pour l'instant, AlterEgo ne connaît que quelques mots et quelques chiffres mais ses perspectives sont immenses : écrire mentalement un mail ou un sms. On imagine aussi que ça pourrait être très utile pour des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs mains ou de leur bras ou qui ne peuvent plus parler.