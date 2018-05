publié le 23/05/2018 à 18:25

Xiaomi part à la conquête de la France. Souvent comparé à Apple pour le design de ses smartphones et la ressemblance de ses magasins physiques avec les célèbres Apple Store, le constructeur chinois se lance dans l'Hexagone seulement huit ans après sa création. La marque fondée en 2010 à Pékin débarque avec deux smartphones aux tarifs agressifs, une trottinette connectée et une boutique située en plein coeur de Paris.



Numéro deux des ventes en Chine, numéro un en Inde, Xiaomi a tout pour faire de l'ombre aux principaux acteurs du secteur. Déjà présent dans 75 pays à travers le monde, le quatrième vendeur mondial de smartphones au dernier trimestre 2017 s'est taillé une solide réputation dans les communautés technophiles en proposant des produits de qualité à des prix imbattables.

Le succès est au rendez-vous jusqu'ici. L'an passé, Xiaomi a écoulé plus de 90 millions de smartphones dans le monde. En Europe, où la marque est déjà le troisième acteur en Espagne après seulement six mois sur place, la marque affiche une croissance insolente de près de 1.000% au premier trimestre 2018.

1 - Trois produits pour le lancement en France

Scooters, drones, PC portables, batteries, box TV, cuiseurs de riz...On trouve de tout dans le catalogue de Xiaomi qui s'est diversifié au fil des ans et repose aujourd'hui sur un vaste empire technologique. En France, la marque débarque avec trois produits phares pour l'instant, deux smartphones et une trottinette, ainsi que quelques accessoires comme des batteries externes ou des chargeurs sans-fil.



Il y a d'abord le Mi Mix 2s, un smartphone haut de gamme de 5,99 pouces à prix canon équipé d'un écran bord à bord sans encoche, d'un dos en céramique à effet miroir, d'une double caméra avec intelligence artificielle pour l'effet bokeh et le mode portrait, du processeur le plus puissant du moment (Snapdragon 845), de 6 Go de RAM, d'Android 8.0 Oreo, d'une interface inspirée des gestes de navigation du dernier iPhone et compatible avec la charge sans-fil. Proposé à moins de 500 euros, il vient défier frontalement le OnePlus 6 et le Honor 10. En attendant le Mi 8, une clone de l'iPhone X attendu pour le 31 mai.

Xiaomi lance le Mi Mix 2S pour concurrencer Honor et OnePlus en France Crédit : Xiaomi

Vient ensuite le Redmi Note 5, un smartphone milieu de gamme propulsé par le processeur Snapdragon 636 et équipé d'un écran allongé de 6 pouces, d'une double caméra avec IA, d'une batterie promettant une autonomie de deux jours, avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage à partir de 199,09 euros. Xiaomi débarque aussi avec sa trottinette électrique, le Mi Electric Scooter, un engin dédié aux citadins capable de filer jusqu'à 25 km/h avec une autonomie de 30 kilomètres proposé à 349,90 euros.

2 - Un clone de l'Apple Store au coeur de Paris

Pour mettre en avant ces produits, Xiaomi s'est offert une boutique au centre de Paris, au 39 boulevard de Sébastopol, non loin de Châtelet. À l'intérieur de ce premier "Mi Store", la ressemblance avec les magasins d'Apple est frappante. L'accent est mis sur l'expérience avec de grandes tables en bois au design épuré, une dominante de blanc, de nombreux produits en démonstration, des employés aux petits soins avec les clients et une musique d'ambiance.

Toute ressemblance entre une boutique Xiaomi et l'Apple Store est fortuite Crédit : Xiaomi

3 - Des produits de qualité à des prix imbattables

Fondé par le créateur d'un site de e-commerce à succès, Lei Jun, 25e fortune mondiale selon Forbes, Xiaomi s'est fait connaître en produisant des smartphones Android qualitatifs, au design proche de ceux de l'iPhone, à des tarifs agressifs, "au juste prix", selon l'entreprise. En Chine, les smartphones de la marque se vendent entre 120 et 500 euros. La formule devrait être la même en France.



Signe de sa volonté d'attaquer le marché français par les tarifs, la marque s'est engagée à ne pas prendre plus de 5% de marges sur ses produits, quand ses concurrents peuvent aller jusqu'à 30%. Pour afficher ces tarifs, Xiaomi délègue la recherche et le développement de ses produits à des start-up dans lesquelles elle prend une participation et accole ensuite sa marque sur les produits finaux. L'entreprise propose aussi des services très rentables dans le streaming musical ou vidéo en Asie.



4 - Un large réseau pour toucher le grand public

Les produits de Xiaomi ne seront pas vendus que dans les "Mi Store". Alors que l'on pensait que Xiaomi miserait principalement sur sa communauté de fans et le bouche-à-oreille sur Internet pour évangéliser le public et s'implanter en France, la marque débarque dans l'Hexagone fort d'un impressionnant réseau de partenaires.



La marque a annoncé mardi que ses smartphones seront disponibles prochainement dans les grandes surfaces, chez les principaux distributeurs Darty, Fnac, Amazon, Leclecrc, Cdiscount, et chez les opérateurs Bouygues, Free, SFR, Orange. Aucun acteur ne manque à l'appel pour toucher le grand public. Ses concurrents Honor, OnePlus, Wiko ou Alcatel peuvent s'attendre à être bousculés.