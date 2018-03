18 avril 2020, les objets connectés au service de votre vie amoureuse

publié le 27/07/2016 à 14:25

Mariage sur Facebook et amour au premier regard, tel sera la règle dans les années 2020 grâce à l'alliance de la technologie et des réseaux sociaux. La société "Qpidon" a développé une lentille connectée, "love at first sight", qui repère la personne qui pourrait devenir votre compagnon/compagne idéale.



Dans la rue, dans le métro ou n'importe où, si une personne vous plaît, la lentille connectée sera capable d'aller chercher sur les réseaux sociaux si le profil peut vous correspondre. Goûts musicaux, cinématographiques, sportifs, tout sera épluché. L’algorithme donnera ensuite une note à vos chances de vivre une relation durable.

Tout cela viendra compléter un marché du célibat qui n'a pas cessé de croître depuis le début des années 2000, avec aussi un développement du libertinage auquel s'est greffé le high-tech et la recherche médicale. Des lunettes de réalité virtuelle pornographique au sex-toy connecté, il y en a pour tout le monde.