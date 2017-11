VIDÉO - Un exterminateur filme à la GoPro la destruction d'un gigantesque nid de frelons

publié le 24/11/2017 à 14:57

Si vous avez peur des insectes volants, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Un apiculteur et exterminateur a publié mercredi 22 novembre sur sa chaîne YouTube une série de vidéo montrant la destruction d'un gigantesque nid de frelons, à Patterson, en Louisiane.



L'énorme colonie s'était installée dans un cabanon de jardin et avait englouti tout ce qui passait à sa portée : pneus, bassines, tuyaux et moustiquaires. L'expert a précisé ne pas avoir été piqué une seule fois.