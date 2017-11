Thon rouge : les quotas de pêche sont revus à la hausse

publié le 23/11/2017 à 08:30

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (Cicta, Iccat en anglais), réunie depuis le 14 novembre à Marrakech, a décidé de relever progressivement à 36.000 tonnes par an en 2020, contre 23.655 tonnes en 2017, le total admissible de capture (TAC) de thon rouge.



La forte révision à la hausse des quotas de pêche de thon rouge de Méditerranée et de l'Atlantique est "paradoxale", ont estimé mercredi 21 novembre les pêcheurs français, compte tenu du maintien des modalités de pêche en vigueur, c'est-à-dire le maintien de cette espèce en plan de reconstitution. Le plan de reconstitution est le fait de vouloir aider l'augmentation des populations de thon.

"Ça peut être paradoxal qu'un certain nombre de pays militent pour ne pas passer en plan de gestion, rester en plan de reconstitution, et en même temps militent pour une augmentation de quotas significative", a déclaré Serge Larzabal, président de la commission thon rouge du Comité national des pêches.

Des pêcheurs inquiets

"On est déçu parce que les mesures pour passer en plan de gestion et sortir d'un plan de reconstitution, qui étaient aussi une des recommandations du comité scientifique de l'Iccat, n'ont pas été suivies, certains pays et les ONG s'y sont opposés", a ajouté Serge Larzabal. Les pêcheurs souhaitaient notamment augmenter un peu le nombre de bateaux autorisés à pêcher et avoir un peu plus de souplesse dans les périodes de pêche.



"Aller jusqu'à 36.000 tonnes n'était pas effectivement la position des pêcheurs français. On pensait qu'arriver à 30 voire 32.000 tonnes en 2020 aurait été une position somme toute raisonnable, à condition qu'elle soit accompagnée d'un plan de gestion, avec des allègements des mesures de gestion", souligne Serge Larzabal. Le président estime qu'une augmentation trop forte des quotas pourrait avoir une incidence sur le marché : selon lui, "le risque d'un tassement des cours est à craindre".

Un retour des populations de thon rouge

Espèce de poisson très prisé, le thon rouge a été victime de la surpêche dans les années 1999 à 2000. Les scientifiques estimaient alors que la biomasse des thons rouges de l’Atlantique et de la Méditerranée avait diminué de moitié depuis les années 1950. Sous la pression d'associations, des mesures de restriction très strictes avaient été mises en place en 2007. Les prises avaient été fixées à 13.500 tonnes pendant plusieurs années de suite.



Les populations de thon rouge se portent donc mieux désormais. Pour les partisans de la pêche durable, ce succès en fait une illustration positive d’une gestion maîtrisée de la ressource halieutique. Cette décision d'augmenter les quotas de capture marque donc la fin d'une période de précaution au risque de connaître le même phénomène dans quelques années.