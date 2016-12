Qui est "Chewie", l'australopithèque le plus costaud jamais découvert ?

LE CHIFFRE DU JOUR - Des scientifiques éthiopiens et italiens ont récemment découvert des empreintes de ce colosse préhistorique.

Crédit : Wikimedia Commons / RTLnet "Chewie" a vécu en Tanzanie il y a 3,66 millions d'années.

par Camille Kaelblen publié le 22/12/2016 à 09:00

Une véritable armoire à glace. "Chewie", l'australopithèque dont on a découvert des traces sur le site de Laetoli, en Tanzanie (Afrique), est de loin le plus baraqué de toute la famille de Lucy.



Dans un article universitaire publié le 14 décembre 2016, des chercheurs éthiopiens et italiens de l'Université de Dar es Salaam ont analysé les empreintes laissées par l'hominidé il y a 3,66 millions d'années. Ils ont ainsi découvert qu'il avait mesuré 1,65 mètre pour 44 à 48 kg et aurait chaussé du 42 avec ses pieds de 27 cm ! Un incroyable record : il dépasse d'une bonne vingtaine de centimètres la plupart de ses congénères. À titre de comparaison, Lucy, la plus célèbre des australopithèques, qui ne mesurait que 1,01 mètre, comme le relate un article de Sciences et Avenir.



L'Australopithecus afarensis a même été surnommé "Chewie" par les scientifiques qui ont découvert son existence, en référence au célèbre personnage velu de Star Wars, Chewbacca. Ses empreintes ont été retrouvées près de celles d'un individu plus petit, mesurant 1,45 mètre pour 39 kg, et à seulement 150 mètres de l'endroit où Mary Leakey, célèbre paléontologue britannique, avait déjà exhumé plusieurs empreintes d'Australopithèques il y a 40 ans.