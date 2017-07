publié le 10/07/2017 à 17:24

Après l'Île-de-France, c'est au tour de la région Rhône-Alpes d'être menacée par le ciel. Météo France a placé 7 départements du centre-est du pays en vigilance orange pour des risques d'orages violents. Cette alerte concerne l'Ain, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Saône-et-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Elle doit prendre fin à 23 heures, lundi 10 juillet.



Cet épisode orageux sont annoncés avec de la grêle et de fortes rafales de vent, allant de 80 km/h à 100 km/h. Des fortes pluies sont également attendues, de l'ordre de 10 à 20 millimètres en moins d'une demi-heure." Retour à une situation plus calme en fin de soirée. Les cellules orageuses vont circuler assez rapidement en se succédant", précise par ailleurs l'institut météorologique.

Météo France rappelle les précautions d'usage dans ce type de situation : "Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous".

Les prévisions pour mardi 11 juillet

Le temps ne va pas s'améliorer mardi, et sera très nuageux sur la moitié nord, avec des averses résiduelles du nord au nord-est de la France le matin. Une nouvelle perturbation abordera la pointe bretonne en début de matinée, donnant quelques pluies faibles sur le Finistère. Les nuages seront également bien présents le matin sur le Sud-Ouest, où les éclaircies tarderont à se développer.



Le ciel sera plus variable du Massif central aux Alpes, et le soleil sera plus présent près de la Méditerranée. Peu d'évolution l'après-midi, avec un ciel restant bien chargé au Nord et des averses qui perdureront près des frontières du Nord et du Nord-Est. Les pluies, liées à la perturbation, gagneront lentement l'ensemble de la Bretagne et le Cotentin, puis en seconde partie d'après-midi les Pays de la Loire, la Normandie et l'ouest des Hauts de France.



Plus au Sud, les éclaircies deviendront de plus en plus larges de l'Aquitaine à Rhône-Alpes, et le soleil brillera plus franchement de Midi-Pyrénées à PACA.

Carte de vigilance météorologique publiée lundi 10 juillet à 17h00 Crédits : Météo France | Date : 10/07/2017 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Carte de vigilance météorologique publiée lundi 10 juillet à 17h00 Crédits : Météo France | Date : Les prévisions de Météo France pour la matinée de mardi 11 juillet Crédits : Météo France | Date : 1 / 1 < > +