publié le 04/06/2017 à 17:02

Si le lundi de Pentecôte est redevenu férié depuis 2008, depuis que la loi permet de choisir librement la date de la journée de solidarité instaurée par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin quatre ans plus tôt, seul un tiers des Français travaille ce jour là. Pour les autres, ils pourront bénéficier d'une belle journée avec de nombreuses éclaircies, selon les prévisions de Météo France.



En début de journée, quelques nuages seront présents sur l'ensemble de l'hexagone, mais celui-ci sera globalement ensoleillé. En Île-de-France, les rayons du soleil offriront une jolie matinée avec des températures oscillant entre 18 et 19 degrés. Rapidement des plaines du Sud-ouest à la Provence, le temps s'assèchera et le soleil réapparaîtra, plus généreusement sur le pourtour du Golfe du Lion. Le risque d'ondées se cantonnera au relief des Pyrénées l'après-midi.

Les perturbations devraient faire leur apparition à la mi-journée dans l'Ouest du pays, notamment en Bretagne et dans les Pays de la Loire. La pluie devrait se déplacer et atteindre la moitié ouest du pays, de Bordeaux à Lille en passant par Paris. Dans la capitale, la fin des matchs de Roland-Garros pourrait ainsi être perturbée.





Les maximales varieront entre 17 et 20 degrés en Bretagne, 24 et 28 sur les régions méditerranéennes, 20 et 23 sur le reste du pays.